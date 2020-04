20 apr 2020 08:51

C'È UNA ''COMPAGNIA'' AMERICANA CHE HA AUMENTATO I VOLI PER L'EUROPA: L'AERONAUTICA MILITARE - IN QUESTI GIORNI LA US AIR FORCE HA DISPIEGATO UNA FLOTTA DI BOMBARDIERI STEALTH B-2, L'AEREO PIÙ CARO AL MONDO (2 MILIARDI DI DOLLARI L'UNO), IL PIÙ AVANZATO MEZZO DA ATTACCO NUCLEARE. CIASCUNO PUÒ PORTARE 16 BOMBE CON UNA POTENZA EQUIVALENTE A 1.200 HIROSHIMA. LO SCOPO È FAR CAPIRE ALLA RUSSIA CHI COMANDA IN EUROPA OCCIDENTALE…