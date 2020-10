1 ott 2020 09:20

''C'È PUTIN DIETRO IL MIO AVVELENAMENTO'' - NAVALNY PARLA ALLO ''SPIEGEL'' E FA IL NOME DEL PRESIDENTE RUSSO. ''NON HO ALTRE VERSIONI DI QUEL CHE È SUCCESSO'' - POI RACCONTA L'AVVELENAMNETO CON IL NOVCHOK: ''NON SENTI DOLORE, MA SAI CHE STAI MORENDO'' - ANNUNCIA POI CHE VUOLE TORNARE IN RUSSIA: ''IL MIO COMPITO È ORA RESTARE SENZA PAURA. E IO NON HO PAURA''