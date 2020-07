''BORIA" JOHNSON STA RISHI-ANDO DI BALLARE L'ULTIMA ESTATE – TRA COVID E BREXIT, BORIS SI STA RIVELANDO SEMPRE PIU' INADEGUATO E I TORIES VOGLIONO DEFENESTRARLO E SOSTITUIRLO CON RISHI SUNAK, IL CANCELLIERE ALLO SCACCHIERE DI ORIGINE INDIANA CHE PIACE A TUTTI: DOPO AVER TAGLIATO L’IVA DAL 20 AL 5% SU ALBERGHI E RISTORANTI ED ELIMINATO LE IMPOSTE SULLA COMPRAVENDITA DELLE CASE, I BRITANNICI POSSONO PAPPARSI PURE UNA PIZZA A SPESE DEL GOVERNO (AVVISATE CONTE E GUALTIERI) – VIDEO

Luigi Ippolito per www.corriere.it

BORIS JOHNSON RISHI SUNAK

La ricetta economica è servita: in senso letterale. Perché il Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, per risollevare la Gran Bretagna dal baratro della pandemia, ha fatto ricorso a una misura tanto innovativa quanto fantasiosa: la pizza a spese del governo. In pratica, lo Stato ad agosto si accollerà il conto dei cittadini al ristorante, fino a dieci sterline a testa: se dunque si esce con un amico a mangiare la pizza, una la paga il governo.

il barbecue di rishi sunak

E non basta. Perché Sunak ha tagliato l’Iva dal 20 al 5 per cento su ristoranti e alberghi, ha garantito iniezioni di contanti alle aziende che assumono giovani o mantengono al lavoro i dipendenti in cassa integrazione, ha eliminato le imposte sulla compravendita di case: un pacchetto di emergenza da 30 miliardi, che si aggiungono ai 300 stanziati con l’ultima legge di bilancio.

Misure radicali e decise che hanno fatto del Cancelliere di origine indiana la star di questa crisi. Mentre gli altri ministri di Londra in queste settimane hanno dato prove di rara incompetenza e Boris Johnson passa ogni giorno di inciampo in gaffe, Sunak si è affermato prepotentemente come il golden boy del governo nella risposta alla pandemia: e ormai le vignette dei giornali lo dipingono sorridente sulla soglia del numero 10 di Downing Street.

rishi sunak con moglie e figlie

Diventerà primo ministro? Certo è che lui è l’antitesi di Boris: giovane, affabile, competente, a fronte di un premier clownesco che da quando è scoppiata la pandemia dà l’impressione di essere un motore che gira a vuoto, non più sintonizzato col Paese. Sunak invece non sbaglia una mossa: e così conquista i cuori e le menti del pubblico.

rishi sunak con cagnolino

E pensare che quando lo avevano nominato Cancelliere – ossia ministro dell’Economia – lo consideravano poco più che un docile burattino nelle mani di Johnson e del suo mefistofelico super-consigliere Dominic Cummings.

Sunak aveva preso il posto di Sajid Javid, costretto a dimettersi a febbraio perché si era mostrato poco docile di fronte a Cummings: e dunque ci si aspettava che un 39enne con scarsa esperienza governativa alle spalle stesse lì solo per prendere ordini. Ma l’emergenza coronavirus ha cambiato tutto: e mentre Boris esitava, Rishi si è lanciato come un supereroe al salvataggio dell’economia. E ha messo il cappello su una futura premiership.

Dominic Cummings e Boris Johnson

Ma chi è Sunak? Figlio di immigrati indiani, lo chiamano il maharajah dello Yorkshire (dove risiede) perché è ricco sfondato: dopo aver messo da parte una discreta fortuna lavorando prima come banchiere per Goldman Sachs e lanciando poi un suo fondo d’investimento, ha vinto la lotteria sposando la figlia di uno dei magnati più facoltosi di tutta l’India.

Adesso vivono in una magione con lago privato dove danno feste alle quali camerieri in divisa servono tartine e champagne. Lui però non beve: di rigorosa fede indù, è astemio e vegetariano.

la casa sul lago di rishi sunak nello yorkshire

Perché Sunak è anche una bandiera della Gran Bretagna multiculturale: “Sono al 100 per cento britannico – ha detto di sè – ma il mio bagaglio culturale e religioso è indiano”. E infatti ha giurato da ministro sui testi sacri indù. Diligente, educato, preciso: ha tutte le qualità per guidare il Paese in tempi difficili.

Alla sua scuola, il prestigiosissimo Winchester College, era “head boy”, ossia il capoclasse di tutto l’istituto; poi a Oxford passava il tempo a studiare e a evitare party esagerati (in contrasto con le gesta tracotanti di Boris in quegli stessi college).

rishi sunak e la moglie akshata murthy

E così in certi ambienti del partito conservatore hanno cominciato a pensare l’impensabile: sostituire Johnson con Sunak. Possibile? Certo è che quello fra Johnson e i conservatori è stato fin dall’inizio un matrimonio di convenienza: hanno dato la leadership a Boris perché era l’unico in grado di stravincere le elezioni (come ha fatto).

Ma adesso a guidare i laburisti non c’è più l’inetto e impresentabile Jeremy Corbyn, bensì quel Sir Keir Starmer, avvocato di lungo corso, che sta dando filo da torcere a Johnson con la sua serietà e competenza. Di fronte a lui le buffonerie di Boris cascano nel vuoto: bisognerà contrapporgli una figura rigorosa e affidabile. L’identikit di Rishi Sunak.

