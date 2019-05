''CARO DINO, RIMETTI LA DIVISA NELL'ARMADIO!'' - DINO GIARRUSSO FA CAMPAGNA ELETTORALE CAVALCANDO IL SUO VECCHIO RUOLO DA IENA, SEMPRE VESTITO CON COMPLETO NERO E ADDIRITTURA CON ''DETTO IENA'' SUI MANIFESTI POLITICI. E LO STORICO PROGRAMMA DI ITALIA1 S'INCAZZANO - LA REPLICA FURBETTA DI GIARRUSSO

I MANIFESTI ELETTORALI DI DINO GIARRUSSO

Dino Giarrusso da più stagioni non fa più parte de Le Iene perché ha scelto di fare politica, nel Movimento 5 Stelle.

Purtroppo però non ha smesso di vestirsi da Iena, come si vede nei suoi manifesti cartacei e online per le elezioni europee in cui si è candidato. Non solo, sotto al nome, compare pure la scritta “detto Iena”, come vedete qui sotto.

L’affetto resta, per carità, ma noi de Le Iene non c’entriamo nulla e ci teniamo a farlo sapere subito.

A Giarrusso i migliori auguri per il futuro, sperando però che la smetta con il vizio di vestirsi come noi, rimettendo la divisa nell’armadio, e di usare il passato a Le Iene per la sua campagna elettorale.

