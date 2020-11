1. OTTO E MEZZO, JACOPO JACOBONI CONTRO CONTE: "PROVA TV DI UNA MEDIOCRITÀ SCONFORTANTE"

Da www.liberoquotidiano.it

Non ha convinto nessuno o quasi, Giuseppe Conte. La sua lunga intervista a Otto e mezzo su La7, "incalzato" (si fa per dire) da una Lilli Gruber disposta più ad ascoltare che a martellare il premier, non ha sciolto i nodi ma soprattutto i dubbi sul governo. Entrambi sembrano ancora in balia degli eventi, e una delle parole chiave è "vedremo", utilizzata spesso da Conte per indicare come molte decisioni verranno prese in base alla situazione contingente. Saggezza o mancanza di visione?

Secondo Jacopo Jacoboni, giornalista della Stampa e "movimentologo" della prima ora, non ha dubbi e vota per la seconda opzione. "Una prova tv di una mediocrità sconfortante", è il suo commento su Twitter dopo la diretta, forse uno dei più duri in assoluto. L'avvocato del popolo, nota Jacoboni, è apparso "in seria difficoltà per nulla, verboso, fuori fuoco, senza argomenti. Davvero non buone notizie per l'Italia, amici".

2. LILLI GRUBER A CONTE: «HA MAI SENTITO MARIO DRAGHI?». E IL PREMIER NON LA PRENDE BENE

Sentire Mario Draghi per un consiglio? «Per chiedergli di fare il presidente? Non l’ho fatto non per spocchia o onnipotenza ma mi fido del ministro Gualtieri e di quanti lavorano al Mef». Così il premier Giuseppe Conte, ospite di Otto e mezzo su La7 rispondendo a una domanda di Lili Gruber.

3. TWEET!

DAGOSELECTION

Sallusti del Giornale nelle prime 3 domande in 2 si è concentrato sulla collaborazione tra governo e opposizione. Il Palazzo prima della vita dei cittadini, dunque. Molto bene. Avanti così.

La quarta domanda di Sallusti, direttore del Giornale, a Conte è: “Si sta arroccando troppo nella maggioranza di governo?”. Praticamente simile alle precedenti due domande. Mah. Per Sallusti la priorità per gli italiani è come e quando Conte coinvolga più e meglio Forza Italia...

MovArturo Cologno M. #IoVotoNo #antifascista #FR@MArturoColognoM

#Conte a #Ottoemezzo non dà una risposta che sia una, risolvendo qualsiasi questione con un "ci stiamo lavorando“

jerry @gerpas43

Stiamo lavorando... Ci stiamo lavorando... Abbiamo condiviso linee guida... Ci stiamo lavorando... Andremo in parlamento... Ci stiamo lavorando... #Ottoemezzo #Conte

Michele Arnese@Michele_Arnese

Ma Conte nel salotto di Lilli sbircia le risposte prima di parlare? Dunque sapeva già le domande? Ah saperlo...

Giuseppe #Conte, 20 ottobre 2020: prime dosi di vaccino a inizio dicembre. Giuseppe #Conte, 23 novembre 2020: prime dosi di vaccino a fine gennaio. #Ottoemezzo