CASSESE CASSA TUTTI CON I CODICI IN MANO. ''SOLO CHI VUOLE MALE AGLI ITALIANI UTILIZZA LA PAROLA 'CONGIUNTI'. TRASPARENZA NON È FARE CHIACCHIERE IN TV ALL'ORA DI PUNTA, MA RENDERE PUBBLICI I CONSIGLI DELLE TASK FORCE COME FANNO GLI INGLESI" - L'INTERVITA DI BARBARA CARFAGNA PER #QUARANTALK: "LEI SALIREBBE SU UN AEREO GUIDATO DA UN PILOTA SENZA UN MINIMO DI ORE DI VOLO? TROPPI DECRETI E POCO CHIARI. SE SI POSSONO VENDERE I FIORI PERCHÉ NON CI PUÒ ESSERE LIBERTÀ DI CULTO?''