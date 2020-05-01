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''NON VOLEVO SOLO FERMARE I RUNNER, VOLEVO AVERE IL POTERE DI NON FARLI PIÙ USCIRE'' - VIDEO: LA GRANDE BELLEZZA DI DE LUCA IMMAGINATA DA ''AMARCORD'', CON LE VERE FRASI DEL GOVERNATORE CAMPANO APPLICATE AL FILM DI SORRENTINO: ''HO VISTO CINGHIALONI DELLA MIA ETÀ CORRERE CON TRE TUTE ADDOSSO. MI HANNO CHIESTO DI FAR RIPARTIRE LA MOVIDA. MA IO…''-
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C'ERAVAMO TANTO AMATO - IL GIUDICE COSTITUZIONALE: ''FRA TIRARE A CAMPARE E TIRARE LE CUOIA NON CI SARA' PIU' DIFFERENZA. IL CORONAVIRUS POTRÀ PASSARE, MA QUESTA CRISI HA CAMBIATO IL MONDO, PER SEMPRE. SOSTENIAMO LA RICERCA FARMACEUTICA AL DI LÀ DELLE CONVENIENZE DI INVESTIMENTO. E, PASSANDO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, METTIAMOCI L’ANIMO IN PACE: HA MOLTO PIÙ RAGIONE GRETA DI TRUMP''
LA RIVELAZIONE DI CONTE: ''MI TAGLIO I CAPELLI DA SOLO!''. E L'ESILARANTE SPIEGAZIONE DI CASALINO - VIDEO: FILIPPO ROMA DELLE ''IENE'' CHIEDE AL PREMIER COME FACCIA AD AVERE SEMPRE UN CIUFFO COSÌ IMPECCABILE NONOSTANTE LA CHIUSURA DEI PARRUCCHIERI. LUI FINALMENTE CONFESSA DOVE HA IMPARATO. E ROCCO: ''SECONDO ME SE LI FA MALE, MA LUI NE VA FIERO. PRIMA DEL LOCKDOWN SCENDEVA E MI DICEVA…'' - I MALIGNI SUSSURRAVANO CHE SE NE OCCUPASSE IL SOMMELIER DI PALAZZO CHIGI, CON UN PASSATO DA BARBIERE. OPPURE…
CASSESE CASSA TUTTI CON I CODICI IN MANO. ''SOLO CHI VUOLE MALE AGLI ITALIANI UTILIZZA LA PAROLA 'CONGIUNTI'. TRASPARENZA NON È FARE CHIACCHIERE IN TV ALL'ORA DI PUNTA, MA RENDERE PUBBLICI I CONSIGLI DELLE TASK FORCE COME FANNO GLI INGLESI" - L'INTERVITA DI BARBARA CARFAGNA PER #QUARANTALK: "LEI SALIREBBE SU UN AEREO GUIDATO DA UN PILOTA SENZA UN MINIMO DI ORE DI VOLO? TROPPI DECRETI E POCO CHIARI. SE SI POSSONO VENDERE I FIORI PERCHÉ NON CI PUÒ ESSERE LIBERTÀ DI CULTO?''
I GRILLINI PRESI A SCHIAFFI DAGLI AMICI - NINO DI MATTEO ACCUSA IL MINISTRO BONAFEDE: “MI CHIESE SE ERO DISPONIBILE AD ACCETTARE IL RUOLO DI CAPO DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. CHIESI 48 ORE DI TEMPO MA QUANDO DECISI DI ACCETTARE, IL MINISTRO MI DISSE CHE CI AVEVA RIPENSATO. IN QUELLE 48 ORE, ALCUNI CAPIMAFIA, ALL’INDISCREZIONE CHE IO POTESSI ESSERE NOMINATO AL DAP, HANNO REAGITO DICENDO ‘SE NOMINANO DI MATTEO È LA FINE’”
ZAIA CHE TIRA – ANCHE CACCIARI LODA IL GOVERNATORE DEL VENETO: “HA UN TALENTO PER LA MEDIAZIONE E IL COMPROMESSO. E IN QUESTA ABILITÀ CI METTEREI LA MODESTIA, OVVERO LA CAPACITÀ DI STARE AL SUO POSTO. MA NON CI PENSA AFFATTO A FARE LE SCARPE A SALVINI. LA LEGA È UN PARTITO LENINISTA E POI NON GLI CONVIENE IMPELAGARSI IN UNA LOTTA INTERNA. MA NELLA FASE TRE…” – “L’ERRORE PIÙ GRANDE DEL GOVERNO È STATO PASSARE DALLE BANCHE PER IL FINANZIAMENTO. DOVEVANO..."