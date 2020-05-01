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LA RIVELAZIONE DI CONTE: ''MI TAGLIO I CAPELLI DA SOLO!''. E L'ESILARANTE SPIEGAZIONE DI CASALINO - VIDEO: FILIPPO ROMA DELLE ''IENE'' CHIEDE AL PREMIER COME FACCIA AD AVERE SEMPRE UN CIUFFO COSÌ IMPECCABILE NONOSTANTE LA CHIUSURA DEI PARRUCCHIERI. LUI FINALMENTE CONFESSA DOVE HA IMPARATO. E ROCCO: ''SECONDO ME SE LI FA MALE, MA LUI NE VA FIERO. PRIMA DEL LOCKDOWN SCENDEVA E MI DICEVA…'' - I MALIGNI SUSSURRAVANO CHE SE NE OCCUPASSE IL SOMMELIER DI PALAZZO CHIGI, CON UN PASSATO DA BARBIERE. OPPURE…