LA ''OCTOBER SURPRISE'' DI TRUMP? UNA CURA PER IL COVID-19 PRIMA DELLE ELEZIONI - L'''ECONOMIST'' RACCONTA L'OPERAZIONE WARP SPEED (OWS), UNA PARTNERSHIP TRA I SERVIZI SANITARI E LE FORZE DI SICUREZZA. PRIMA CHE ARRIVI IL VACCINO, È STATA ACQUISITA LA MAGGIOR PARTE DELLA FORNITURA DI REGENERON, UNA PROMETTENTE TERAPIA SPERIMENTALE, PER I PROSSIMI TRE MESI. SE DOVESSE FUNZIONARE, LA MAGGIOR PARTE DEGLI ALTRI PAESI NON SARÀ IN GRADO DI OTTENERLA

È facile farsi beffe del presidente. Quando si tratta della pandemia, sembra che si sbagli su quasi tutto. Ha promosso un farmaco anti-malaria, ha detto che il virus sarebbe scomparso, e anche che il 99% dei casi di covid-19 sono innocui. Non c'è da stupirsi che ci sia scetticismo quando Donald Trump dice che ci sarà un vaccino o un farmaco entro la fine dell'anno. Ma potrebbe avere ragione? Dopo tutto, il governo sta spendendo più di 13 miliardi di dollari per questo obiettivo e sta perseguendo una strategia aggressiva per raggiungerlo – scrive The Economist.

La spinta per finanziare il rapido sviluppo dei vaccini è iniziata ad aprile. L'operazione Warp Speed (ows) è una partnership tra i servizi sanitari e umani, il Dipartimento della Difesa e un insieme di agenzie sanitarie. L'obiettivo è quello di fornire 300 milioni di dosi di vaccino entro gennaio. L'ows sta anche acquistando farmaci noti come terapie anticorpali, e fa parte di una più ampia strategia governativa per accelerare l'arrivo di farmaci e test diagnostici. Come parte di questo sforzo, il governo ha scatenato l'indignazione internazionale alla fine di giugno, quando ha acquistato la maggior parte della fornitura del remdesivir di farmaci che l'azienda farmaceutica Gilead ha prodotto per il prossimo trimestre.

Sono già stati spesi 3 miliardi di dollari di denaro federale per due vaccini in particolare, uno fatto da AstraZeneca e l'altro dalla Novavax. L'azienda biotecnologica Moderna ha ricevuto 483 milioni di dollari. L'accordo con AstraZeneca prevede l'acquisto anticipato di 300 milioni di dosi di vaccino; le prime dosi potrebbero arrivare già a ottobre di quest'anno. Novavax ha accettato di consegnare 100 milioni di dosi del suo vaccino entro "fine 2020". L'accordo con Moderna permette una produzione "su larga scala" nel 2020. I soldi che sono diretti ai produttori di vaccini sono anche orientati ad aiutare le aziende ad aumentare lo sviluppo e la produzione di massa.

In effetti il governo sta sovvenzionando la creazione di un prodotto che potrebbe non funzionare. La strategia, che viene impiegata anche da altri governi, è necessaria per aiutare a ridurre i mesi di sviluppo dei vaccini. Le aziende potrebbero altrimenti attendere le prove di efficacia degli esperimenti prima di investire nella produzione. L'entità dello sforzo è così grande che è stato anche necessario aumentare la produzione nazionale di siringhe.

Sebbene la ows sia descritta come un partenariato pubblico-privato, il governo sta accumulando molti soldi e si sta assumendo molti rischi. Matthew Kavanagh, professore di sanità globale alla Georgetown University, teme che il governo abbia troppe poche leve da tirare con le aziende e che ci sia poca trasparenza su come vengono scelti i vincitori. Altri si preoccupano dell'accessibilità economica e del costo di questi eventuali vaccini. Gli sforzi americani per ottenere l'accesso ai vaccini tedeschi e francesi hanno suscitato polemiche anche in quei paesi.

I critici della Commissione Europea, tra cui il capo di Sanofi, Paul Hudson, l'hanno accusata di inerzia nel finanziamento della ricerca covid-19 rispetto all'America. Ma l'acquisto di remdesivir da parte del governo americano ha suscitato allarme in molti altri Paesi ricchi, che temono che un farmaco che migliora i tempi di recupero sia difficile da ottenere per i propri pazienti. La mossa di mettere all'angolo la fornitura di questo farmaco sembrava particolarmente negativa all'estero perché le sperimentazioni necessarie per dimostrare che il farmaco funzionava coinvolgevano pazienti in Germania, Grecia, Giappone, Corea, Spagna e Gran Bretagna.

Meno notata, ma potenzialmente incendiaria, è stata un'analoga mossa americana il 7 luglio, quando ows ha firmato un accordo del valore di 450 milioni di dollari con Regeneron. E' stata acquisita la maggior parte della fornitura di Regeneron, una promettente terapia sperimentale, reg-cov2, per i prossimi tre mesi. Se dovesse funzionare, la maggior parte degli altri Paesi non sarà in grado di ottenerla. Un portavoce ha detto che l'azienda sta lavorando per soddisfare la domanda altrove.

Il denaro del governo non è universalmente attraente per l'industria farmaceutica. La gigantesca azienda farmaceutica Pfizer ha rifiutato i soldi della OWS. Il suo capo, Albert Bourla, dice che lavorare con il governo rallenterebbe l'azienda. Questa paura sembra essere giustificata. Il lavoro di Moderna, un'azienda biotecnologica, sembra essere stato ritardato a causa dei rapporti di battibecchi tra l'azienda e il governo federale sulla progettazione delle prove.

Eppure, con l'entusiasmo del settore farmaceutico per la ricerca di trattamenti, insieme all'ampia gamma di investimenti effettuati dall'ows (così come da altri governi), ci sono stati molti progressi nella ricerca di test, farmaci e vaccini. AstraZeneca ha iniziato le prove in fase avanzata, e Moderna e Pfizer dovrebbero fare lo stesso prima della fine dell'estate. Anche il maestro della cautela sui vaccini, Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale delle allergie e delle malattie infettive, pensa che un segnale di efficacia del vaccino potrebbe arrivare a settembre. Se dai dati delle sperimentazioni emerge che un vaccino funziona, la Food and Drug Administration (fda) dovrà decidere se concedere un'autorizzazione all'uso d'emergenza (eua).

Supponendo che questi vaccini funzionino, uno scenario ottimale potrebbe mettere un eua per un vaccino ben prima delle elezioni di novembre. Un segnale dalle sperimentazioni del farmaco Regeneron è atteso per la fine dell'estate. Se funzionerà, è probabile che il governo federale si sieda sulla maggior parte della fornitura mondiale del farmaco. Tutto questo significa che Trump ha una ragionevole possibilità di avere ragione sul fatto che ci sarà un farmaco o un vaccino entro la fine dell'anno. Più significativamente, gli analisti di Morgan Stanley pensano che il tipo di dati precoci che ora sembra possibile nei prossimi mesi, consentirebbe agli investitori di "guardare attraverso" qualsiasi titolo negativo nella ripresa economica. Questo ha il potenziale per aiutare Trump nei sondaggi.

Questo aumenterebbe le preoccupazioni su come il governo potrebbe fare pressione sull'Fda per ridurre i costi quando approva un vaccino. Il commissario Stephen Hahn ha detto che questo non accadrà. Tuttavia, la sua agenzia è stata danneggiata per la concessione di un'eua per il farmaco antimalarico idrossiclorochina, un'approvazione che sembra essere stata progettata principalmente per evitare di mettere in imbarazzo il presidente, che ha approvato il farmaco come trattamento senza alcuna prova.

La fiducia in un vaccino covid-19 è essenziale. Ci sono anche preoccupazioni sull'incidenza dei no vax nell'assunzione di qualsiasi nuovo vaccino. Un sondaggio di maggio ha rilevato che la metà degli americani prenderebbe un vaccino, e uno su cinque si rifiuterebbe. Eppure la storia dimostra che i focolai di malattia possono essere persuasivi. L'epidemia di morbillo di Disneyland in California nel 2014 ha dato una spinta ai tassi di vaccinazione infantile. La pandemia ha persino innescato un picco nella domanda di vaccino antinfluenzale con un'azienda produttrice di farmaci su prescrizione, la SingleCare, affermando di aver visto un aumento del 500% della domanda.

Anche se un vaccino covid-19 è efficace solo al 50% e viene assunto da meno della metà della popolazione, l'esperienza con il vaccino antinfluenzale suggerisce che sarebbe un salvavita. Una preoccupazione maggiore, però, è se un vaccino possa raggiungere le persone più a rischio di contagio da covide-19. Esistono già disparità razziali persistenti nei tassi di vaccinazione antinfluenzale, con una copertura inferiore del 9% e del 12% tra neri, non ispanici e ispano-americani, rispettivamente, rispetto al tasso di vaccinazione dei bianchi.