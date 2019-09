''PAGHIAMO IL CONTO DEL PAPEETE'' - VIDEO: GUALTIERI PREPARA LA STRATEGIA DEL GOVERNO PER AUMENTARE L'IVA, OVVERO ''È COLPA DI SALVINI'' - LA MANOVRA SARÀ DA 30 MILIARDI, IL DEFICIT SI AVVICINERÀ AL 2,2%, NON SI TOCCA QUOTA 100 NÉ I FONDI ALLA SCUOLA E ALLA SANITÀ - GLI INVESTIMENTI GREEN FUORI DAL CONTO DEL DEFICIT? ''È UNA RIFORMA CHE ANCORA VA FATTA, PER QUESTA MANOVRA NON SI POSSONO 'SCONTARE'. MA CONTIAMO DI RIUSCIRCI''

Ascoltando a @inmezzora ministro Gualtieri capisco Q100-RdC restano, poiché non si taglia spesa IVA avrà aumenti “selettivi”, misure per+produttività investimenti pochi spiccioli in 3anni. Se è così NON è discontinuitá, ma paura urne che porta a sconfitta https://t.co/Vwhw3KRUcN — Oscar Giannino (@OGiannino) September 29, 2019

"PAGHIAMO IL CONTO DEL PAPEETE" GUALTIERI NASCONDE LA STANGATA

Angelo Scarano per www.ilgiornale.it

Il ministro del Tesoro, Gualtieri, ha un gran bel da fare in queste ore.

Domani parte la discussione sulla Nadef che di fatto potrebbe già annunciare alcuni punti che saranno inseriti nella manovra di questo autunno. Il titolare di via XX Settembre ha le idee chiare e di fatto colpisce Salvini per "giustificare" le eventuali stangate che potrebbero arrivare prima della fine dell'anno. Ai microfoni di In Mezz'Ora, Gualtieri parla di "conto Papeete", un colpo indirizzato all'ex titolare del Viminale che probabilmente nasconde il piano tassarolo dei giallorossi: "C'è il 'conto Papeete da pagare. Lo faremo in modo equilibrato, cercando la giusta mediazione tra posizioni in campo e senza compromettere la crescita".

A tenere banco è però la grande incognita Iva. Il piano che si appresta a varare l'esecutivo potrebbe prevedere una rimodulazione dell'Iva come annunciato già tra le righe dal premier Conte. Il tutto nel nome di una lotta al nero e al contante che porterà ad incentivi sull'uso delle carte elettroniche. Gualtieri però parla anche delle riforme varate dal governo gialloverde: quota 100 e reddito di cittadinanza. Per il nuovo esecutivo giallorosso tutto, a quanto pare, resterà invariato: "Non toccheremo quota 100, che è una misura destinata ad esaurimento, e reddito di cittadinanza. Non è serio cambiare la situazione continuamente".

Ma in realtà su quota 100 potrebbe esserci qualche aggiustamento come ad esempio il divieto totale di cumulo del reddito da pensione con quello da una eventuale attività. C'è da sciogliere poi il nodo flat tax. L'Europa aveva frenato sulle ipotesi di introduzione del nuovo regime fiscale mandando chiari segnali a Lega e M5s. Ora i giallorossi abbandonano definitivamente l'idea di una flat tax in Italia: "Non siamo favorevoli alla Flat Tax. Vogliamo ridurre le tasse con progressività".

Infine, sempre il ministro del Tesoro, è tornato ancora una volta sull'Iva e su questo fronte ha deciso di prendere tempo: "Leggo pezzi di indiscrezioni abbastanza fantasiose - osserva - per questo invito i lettori ad una certa prudenza. Ci sono varie ipotesi allo studio che in ogni caso produrrebbero una riduzione dell’Iva. Può essere fatta attraverso una rimodulazione selettiva oppure altri meccanismi. Ci stiamo lavorando". E qui esplicita ancora di più la sua posizione: "Ad esempio, abbassando l’Iva su alcuni prodotti e alzandola per altri ma, ripeto, ci sono solo ipotesi allo studio". Insomma la stangata potrebbe essere dietro l'angolo e via xx Settembre si nasconde dietro il "conto Papeete" per non rivelare il suo piano lacrime e sangue.

