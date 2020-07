''RIMANDIAMO LE ELEZIONI FINCHÉ IL VOTO NON È SICURO?'' - TRUMP, CHE A DIFFERENZA DI CONTE L'EMERGENZA CE L'HA DAVVERO, TWITTA QUELLO CHE SI CHIEDONO TUTTI DALL'INIZIO DELLA PANDEMIA: HA SENSO VOTARE CON DECINE DI MIGLIAIA DI CONTAGI AL GIORNO? - NEGLI USA SI PUÒ FARE PER CORRISPONDENZA, MA PER IL PRESIDENTE SAREBBE ''INACCURATO E FRAUDOLENTO''. E UN RINVIO GLI PERMETTEREBBE DI RIMONTARE NEI SONDAGGI - OBAMA VA ALL'ATTACCO: ''ALIMENTA NATIVISMO, RAZZISMO, SESSISMO''

1.TRUMP, 'RITARDARE ELEZIONI FINO A QUANDO VOTO SICURO?'

(ANSA) - "Con il voto via posta le elezioni 2020 sarebbero le piu' inaccurate e fraudolente della storia. Sarebbe un grande imbarazzo per gli Usa. Ritardare il giorno delle elezioni fino a quando la gente potrà votare in moro appropriato e sicuro?". Lo twitta Donald Trump. Una domanda destinata a creare non poche polemiche e alimentare i timori sull' Election Day e sulla disponibilità di Trump di accettare il risultato elettorale.

2.OBAMA, TRUMP ALIMENTA NATIVISMO, RAZZISMO E SESSISMO

(ANSA) - Donald Trump "sfrutta le paure e la rabbia della gente e cerca di incanalarle in maniera nativista, razzista e sessista": lo ha affermato - secondo il New York Times - Barack Obama durante alcuni eventi su Zoom per raccogliere fondi per Joe Biden, uno tenuto insieme all'attore George Clooney. "Temo che Trump faccia di tutto per escludere dalle urne il maggior numero di elettori e che si prepari a contestare la legittimità delle elezioni", ha risposto l'ex presidente a chi gli chiedeva cosa non lo fa dormire la notte.

Per Obama - riporta sempre il Nyt sulla base di alcune note prese da chi ha partecipato agli eventi online - la continua attenzione di Trump sulla vicenda dei monumenti e dei simboli confederati "è solo per distrarre dalla pandemia che dovrebbe essere la priorità numero uno". Invece Trump "fa leva sugli impulsi più oscuri che abbiamo già conosciuto nella storia, quello che abbiamo visto in Europa 60, 70 anni fa", ha aggiunto Obama con un indiretto riferimento al nazismo in Germania: "Se non lo fermiamo in tempo possono accadere cose brutte". Obama infine accusa Trump di "sentimento anti-asiatico" quando parla di "virus cinese" o, in maniera offensiva, di "kung flu": "Questa è una cosa che mi turba e che mi infastidisce davvero".

3.USA: OBAMA, BUSH E CLINTON AI FUNERALI DI JOHN LEWIS

(ANSA) - Gli ex presidenti americani Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton parteciperanno nelle prossime ore ai funerali dell'ex deputato John Lewis, icona della lotta per i diritti civili degli afroamericani morto il 17 luglio all'età di 80 anni. La cerimonia avra' luogo ad Atlanta, in Georgia. Attesa anche la partecipazione dell'ex vicepresidente Joe Biden, candidato alla Casa Bianca. Grande assente sarà invece il presidente Donald Trump. A Obama sara' affidata l'eulogia.

