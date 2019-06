''RIPORTINO'' FATTO A MAGLIE - ''MOAVERO MILANESI? ALLA FARNESINA C'È L'ECO. L'ITALIA NON HA UN MINISTRO DEGLI ESTERI DA UN ANNO. QUESTI TECNICI SCELTI SUPER PARTES NON FANNO IL LORO LAVORO. COSA NE PENSA DELL'IRAN? CHE NE PENSA DEL VENEZUELA? NON LO SAPPIAMO'' - ''TRIA HA DELLE OPINIONI LEGITTIME E GIUSTIFICATE, MA CHE NON HANNO NULLA A CHE FARE COL RESTO DEL GOVERNO''

Da www.liberoquotidiano.it

Attacco in diretta a L'aria che tira su La7 di Maria Giovanna Maglie contro il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi: "Alla Farnesina c'è l'eco, non lo fa il ministro", sbotta la giornalista. "Questi ministri scelti super partes in realtà non fanno i ministri. Non fanno niente. Cosa pensa dell'Iran? Cosa pensa del Venezuela?", si chiede la Maglie, "Moavero non ha fatto niente, noi per un anno non abbiamo avuto un ministro degli Esteri". "Come il ministro dell'Economia Giovanni Tria", affonda. "Stride da morire, non rappresenta il governo".

moavero enzo moavero milanesi maria giovanna maglie MOAVERO CONTE TRIA