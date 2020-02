“CARO MERLO, TRATTARE SALVINI COME FOSSE UN BRIGANTE NON E’ GIUSTO” - VITTORIO FELTRI RISPONDE A FRANCESCO MERLO: “COSA AVRESTI DETTO SE ‘LIBERO’ AVESSE APERTO IL GIORNALE CON IL TITOLO ‘CANCELLARE SEGRE’? NON DIRMI CHE AVRESTI APPLAUDITO. E ALLORA PERCHÉ GIUSTIFICHI INFANTILMENTE LA CANCELLAZIONE DI SALVINI, IL QUALE COMUNQUE, BENCHÉ NON TI PIACCIA, È IL LEADER DEL PIÙ GRANDE PARTITO ITALIANO?”