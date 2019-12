1 dic 2019 19:59

''SCUSATEMI, DEVO LASCIARVI, DEVO ANDARE A PUTTANE'' - VIDEO ESCLUSIVO (BY CARLO TARALLO): UN BERLUSCONI IN GRAN FORMA MANDA IN VISIBILIO I TIFOSI DELL'OLBIA: ''IL MILAN DI OGGI, LO BATTIAMO'' - ERA IN SARDEGNA CON GALLIANI PER SEGUIRE IN TRASFERTA IL SUO MONZA, CHE HA VINTO TRE A ZERO ED È IN TESTA AL SUO GIRONE DI LEGA PRO. IL SOGNO DEL BANANA È PORTARLO IN SERIE A…