''SIAMO L'ITALIA DELLA CONCORDIA!'' - CHIUDE COSÌ ZINGARETTI L'ANNUNCIO DELLA NASCITA DEL GOVERNO GIALLO-ROSSO, DOPO AVER COMUNICATO A MATTARELLA ''L'ACCETTAZIONE CHE IL M5S INDICHI IL NOME DEL PREMIER. MA NON SARÀ UNA STAFFETTA, DOVRÀ NASCERE UNA STAGIONE NUOVA SENZA ODIO, CON UNA RICETTA ECONOMICA REDISTRIBUTIVA E VERDE''

NICOLA ZINGARETTI E L'ITALIA DELLA CONCORDIA

ZINGARETTI, SOSTEGNO A NUOVA INIZIATIVA GOVERNO

(ANSA) Zingaretti, sostegno a nuova iniziativa governo - "Abbiamo espresso al Presidente della Repubblica la necessità di dare vita a un nuovo governo con nuova maggioranza politica", ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti al termine delle consultazioni con il presidente Sergio Mattarella.

ZINGARETTI, ACCETTATO CHE M5S INDICHI NOME PREMIER

paolo gentiloni nicola zingaretti 1

(ANSA) - "Alla luce degli equilibri parlamentari abbiamo riferito al presidente di aver accettato la proposta del M5s di indicare in quanto partito di maggioranza relativa il nome del presidente del Consiglio dei ministri. Questo nome ci è stato indicato dal M5s nei giorni scorsi". Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti al termine dell'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

nicola zingaretti arriva al quirinale

ZINGARETTI,C'È ESIGENZA GOVERNO SVOLTA E DISCONTINUITÀ

(ANSA) - "Abbiamo altresì confermato risolutamente l'esigenza ora di costruire un governo di svolta e discontinuità" Lo dice il segretario Pd Nicola Zingaretti al termine delle consultazioni al Quirinale.

"Sia chiaro che non c'è alcuna staffetta da proseguire e non c'è alcun testimone da raccoglie ma semmai una nuova sfida da cominciare".

paolo gentiloni nicola zingaretti andrea marcucci graziano delrio

ZINGARETTI, ORA NUOVA STAGIONE SOCIALE E CIVILE

(ANSA) - Il nuovo governo porterà "una nuova sfida, l' inizio di una nuova stagione, civile, sociale e politica". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti al termine delle consultazioni con il presidente Sergio Mattarella.

ZINGARETTI,RICETTA ECONOMICA REDISTRIBUTIVA E "VERDE"

andrea marcucci e graziano delrio arrivano al quirinale 1

(ANSA) Serve "un governo che chi è alla ricerca di un lavoro e desidera di realizzare qui un progetto di vita. Un governo che abbracci una chiara discontinuità delle ricette economiche in chiave redistributiva e di equità sociale" e che promuovo "uno sviluppo economico "verde"". Lo dice il segretario Pd Nicola Zingaretti al termine delle consultazioni al Quirinale.

nicola zingaretti

CONSULTAZIONI: ZINGARETTI, ABBIAMO CORAGGIO DI TENTARE

(ANSA) - "Amiamo l'Italia e crediamo che valga la pena tentare questa esperienza. In tempi complicati come quelli di oggi sottrarsi alla responsabilità del coraggio di tentare è l'unica cosa che non possiamo e non vogliamo permetterci. Intendiamo mettere fine alla stagione dell'odio, del rancore e della paura".

