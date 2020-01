19 gen 2020 19:58

''SIAMO GIÀ 40MILA'' - VIDEO: IL RADUNO DELLE SARDINE A BOLOGNA, CON ZINGARETTI IN PIENA SINDROME DI STOCCOLMA: ''SIETE OSSIGENO PER LA DEMOCRAZIA. DA SOLI SI VA PIÙ VELOCI, INSIEME PIÙ LONTANO''. MA PER MATTIA SANTORI ''È PREMATURO PARLARE DI UN'ALLEANZA CON IL PD. I 5 STELLE CI HANNO CONTATTATO, BONACCINI MAI''. MA POI DICONO ''ALLE ELEZIONI DI DOMENICA CI SARÀ UN PUNTO DI SVOLTA PER FERMARE I SOVRANISTI''. SE NON È ENDORSEMENT QUESTO… E INFATTI IL CANDIDATO MANDA UN ''GRANDE ABBRACCIO''