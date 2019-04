''SMONTIAMO 'STA GRU CHE FA TANTA PUPÙ'' - BUTTAFUOCO SU CECCHETTO CANDIDATO SINDACO DI MISANO ADRIATICO: ''È LA PROSECUZIONE DEL METODO SGARBI CON LE ARMI DEL DJ E SOPRATTUTTO, DEL TALENT SCOUT. LA BATTAGLIA CHE HA LANCIATO IN RADIO E' NEL SEGNO POLITICO DEL "GIOCA JOUER": ABOLIRE LE VACANZE 'RIPOSANTI' A FAVORE DI QUELLE DIVERTENTI, E CONTRO UNA GRU DALLA QUALE ARRIVA…''

Pietrangelo Buttafuoco per ''il Fatto Quotidiano''

Claudio Cecchetto candidato sindaco di una civica a Misano Adriatico è la prosecuzione del Metodo Sgarbi con le armi del Dj, del produttore musicale e, soprattutto, del talent scout.

L’uomo che diede Jovanotti ai paninari e allo Spirito del Tempo arriva nella cittadina della Riviera romagnola, se ne innamora, ne riconosce lo squillante talento – “scopro e promuovo il territorio come fosse una persona”, dice – e si prenota per il municipio nella gara che avrà luogo il 26 maggio.

Cecchetto che non è di Misano Adriatico si appresta a diventarne primo cittadino in ragione di ciò che solo lui può dare. E nel solco di quel metodo, generato da Vittorio Sgarbi – sindaco in virtù della propria competenza di svariati luoghi della bellezza e del patrimonio culturale d’Italia – Cecchetto vi arriva con la propria pertinenza: lo spasso.

Il suo programma politico, nel segno di Gioca Jouer – vista la conclamata vocazione turistica del territorio – è sanamente coerente con la Riviera.

In quel triangolo che è Ri-mi-ca, ossia Riccione-Misano-Cattolica, vi arrivano – tra alberghi e spiagge – due punti di Pil. Per raddoppiare l’utile, Cecchetto ribalta il concetto di villeggiatura – “La vacanza non deve essere relax, ma divertimento…” – e così aiuta anche l’emancipazione dei lavoratori perché giammai ci si deve ridurre allo stremo per le ferie, fare una pausa, e poi tornare “riposati” ai luoghi grigi e bigi dello “sfruttamento”.

Bisogna saperlo quanto ancora può dare di più Misano, “non è possibile” – dice ancora – “che dopo cena l’unica cosa accesa sia il bancomat”, “non è possibile che alle ventuno si sia tutti a letto, tutti dormienti…”.

Se è per questo neppure è possibile che gli aerei dei turisti tedeschi debbano atterrare ad Ancona, a Perugia perfino, perché Bologna tiene sotto scopa lo scalo di Rimini ma lui intanto, con tanto bel chiasso, sempre in rima con spasso, sa illuminare la città di visibilità – che è la scorciatoia per tutti i puntini remoti della carta geografica – e già si adopera per far smontare la gru che fa la pupù.

Nessuno si osi di riderne perché la questione è seria. Alla Cella, un quartiere di Misano Adriatico, da ben tre anni la gru di un cantiere edile incombe sulle case.

L’impalcatura mulina sinistramente sotto la spinta dei venti, gli anni passano e la ruggine avanza ma, col bel tempo – in una realtà sociale la cui vocazione è il sole – vi dimorano sopra uccellacci. Sono volatili prodighi di cacca gettata in ogni dove e qui si può dare di più perché Cecchetto, infine, sulle note della celebre canzone di Umberto Tozzi, Enrico Ruggeri e Gianni Morandi fa cantare tutti così: “…dai smontiamo ‘sta gru che fa tanta pupù!”.

L’ha fatto dai microfoni di Radio105, con i conduttori Squalo e Marco Mazzoni ed è il modo eccentrico per andare dritti al punto come solo un forestiero innamorato della nuova patria sa fare: “Ho capito che Misano Adriatico è la città di cui voglio mettermi al servizio quando ho visto in piazza il busto del dottor Gentilini…”. Era il medico condotto, amato da tutti, ed è il dettaglio rivelatore di un destino tutto poetico di Misano Adriatico, una città moglie che solo un altro “può farti accorgere quant’è bella, perché tu marito – tu, misanese – neppure lo sai”. Socio di minoranza nel matrimonio altrui dunque, Cecchetto – da sindaco – dopo maggio, con la stagione, con la grande pagina di Achille Campanile potrà ben far dire a tutti: Agosto, moglie mia non ti conosco.

