SERRAJ A DI MAIO HA CHIESTO LE ARMI, E QUELLO GLI HA OFFERTO L'INVIATO SPECIALE. E ALLORA IL DEBOLE REGGENTE DI TRIPOLI GLI AVREBBE RISPOSTO: SCUSA GIGGINO, L'ITALIA CI HA ABBANDONATO, E NON PUOI LAMENTARTI SE IO MI AFFIDO A ERDOGAN. LUI LE ARMI ME LE DÀ - ORA GIGGINO, IL MINISTRO DEGLI ESTERI CHE VUOLE FARE ANCHE IL CAPO POLITICO E' COSTRETTO A NOMINARE UN INVIATO SPECIALE IN LIBIA. IN PISTA MASSOLO, MISTURA, FRATTINI...