16 dic 2019 12:15

''SONO ANDATO A MILANO DAVANTI ALL'ALBERO DEDICATO A GIUSEPPE PINELLI''. MARIO CALABRESI SULL'ANARCHICO CHE CADDE DALLA FINESTRA DELL'UFFICIO DI SUO PADRE: ''SO CON CERTEZZA CHE MORÌ DA INNOCENTE, COSÌ COME SAPPIAMO CHE MIO PADRE NON ERA IN QUELLA STANZA. MIA MADRE E LICIA PINELLI SONO DUE DONNE SERENE, CAPACI DI COMPRENDERSI. POCHI REDUCI, TRA LORO CHI PORTA LA COLPA DELL'OMICIDIO DI MIO PADRE, CONTINUANO A GETTARE FANGO, MA OGGI IO PENSO CHE…''