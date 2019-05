15 mag 2019 21:01

''THE ART OF THE DEAL'' TRUMPIANO, EDIZIONE INTERNAZIONALE - DONALD SCATENA I FALCHI POMPEO E BOLTON PER ATTIZZARE LO SCONTRO, COSÌ CHE LUI POSSA POI SPEGNERLO E CHIUDERE UN ACCORDO MIGLIORE PER GLI USA. ALLE MINACCE DI UN INTERVENTO CONTRO L'IRAN, PUTIN RISPONDE CHE STA TENENDO ''FERME'' SIRIA E LIBIA, NELL'INTERESSE ANCHE DI EUROPA E USA. VI SIETE ACCORTI CHE DA QUALCHE GIORNO NON SI SPARA PIÙ INTORNO A TRIPOLI? MACRON HA CHIAMATO HAFTAR E…