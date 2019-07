''TORNATEVENE AL VOSTRO PAESE VISTO CHE L'AMERICA VI FA COSÌ SCHIFO''. TRUMP IN VERSIONE ''POPULISTA SUPREMO'' SI SCAGLIA CONTRO LE DEPUTATE (TUTTE DONNE E DEM) CHE LO ATTACCANO: ''VENITE DA PAESI CORROTTI O FALLITI'' (TIPO SOMALIA, PALESTINA, ECC), ''PERCHÉ NON TORNATE LÌ A DARE LEZIONI SU COME SI GOVERNA, HANNO BISOGNO DI VOI, CORRETE!'' - INTANTO VENGONO ARRESTATI ED ESPULSI MIGLIAIA DI CLANDESTINI''

....it is done. These places need your help badly, you can’t leave fast enough. I’m sure that Nancy Pelosi would be very happy to quickly work out free travel arrangements! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 luglio 2019

TRUMP VIA AI BLITZ ANTI MIGRANTI E SI SCAGLIA CONTRO OCASIO-CORTEZ

Anna Lombardi per “la Repubblica”

In America è caccia all' immigrato. President Trump lo aveva annunciato: dall' alba di domenica gli uomini dell' Ice, la temibile polizia anti clandestini, hanno già arrestato centinaia di persone in un' operazione che potrebbe proseguire anche nei prossimi giorni.

A poco serve che in tutta l' America si susseguano manifestazioni per dire no ai raid. Nel mirino della polizia ci sono duemila famiglie che vivono in almeno otto grandi città: Chicago, Denver, Houston, Los Angeles. E poi Miami, Atlanta, Baltimora. E perfino New York colpita dal blackout. I sindaci si oppongono e hanno chiesto alle polizie locali di non collaborare. Ma gli arresti si susseguono e per ora solo chi vive a New Orleans l' ha scampata: visto che la città è a rischio allagamento dopo il passaggio della tempesta tropicale Barry.

Intanto si mobilitano le associazioni che lottano in difesa dei diritti civili. Anche perché a finire nel mirino dell' amministrazione ci sono soprattutto persone che, convocate in tribunale, non si sono presentate a chiarire la loro situazione e sono state espulse "in assenza".

Spesso senza neanche saperlo. La colpa, dicono gli avvocati, è di errori burocratici o cambi d' indirizzo.

Ma per Trump sono criminali: «Gente entrata illegalmente, li rimpatrieremo ».

Il presidente aveva annunciato i raid un mese fa via Twitter: salvo rinviarli sperando di usarli come arma di ricatto contro i democratici che non vogliono sostenere la sua riforma sul diritto d' asilo. Anche i vertici dell' Ice non erano convinti: «Prelevare i clandestini a casa loro richiede uno sforzo di fondi e personale che l' agenzia non ha, e distrae dalla lotta ai criminali veri» dice John Cohen, ex dirigente del Homeland Security, a Abc News .

Ma Trump è intenzionato a portare avanti un' esibizione di muscoli che già galvanizza la sua base.

Non solo: il Presidente ieri ha ripetutamente attaccato con i suoi cinguettii la deputata più attiva in difesa degli immigrati, quella Alexandria Ocasio Cortez che nei giorni scorsi è stata protagonista, insieme alle parlamentari Ilhan Omar, Rashida Tlaib e Ayanna Pressley, di un duro scontro con la leader democratica Nancy Pelosi. «Chi critica la politica americane se ne torni nei posti corrotti e infestati dal crimine da cui è venuta» ha scritto il presidente su Twitter. Ma inaspettatamente in loro difesa è intervenuta proprio la leader dem: «Invece di attaccare membri della Camera il presidente lavori a politiche dell' immigrazione che riflettano i valori americani» gli ha risposto.

