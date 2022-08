8 ago 2022 15:43

L'ABBIAMO SCAMPATA BELLA! TA-ROCCO CASALINO NON SARÀ UN PARLAMENTARE DELLA REPUBBLICA: È SCADUTO IL TERMINE PER LE AUTO-CANDIDATURE DEL M5S E IL NOME DELL'EX PORTACROCE DI CONTE NON È IN LISTA. CHE È SUCCESSO? ERA CONVINTISSIMO, POI NEGLI ULTIMI GIORNI HA DECISO DI RIMANERE A GESTIRE LA COMUNICAZIONE DEL SUO IDOLO "GIUSEPPI" - NON CI SARÀ NEMMENO ALESSANDRO DI BATTISTA . MA NON È UNA SORPRESA: CONTE NON LO VUOLE FAR RIENTRARE NEL MOVIMENTO PERCHÉ TEME CHE POSSA FARE OMBRA AL SUO CIUFFO CATRAMATO...