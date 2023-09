L'ABBRACCIO DEL PADRONE – GRILLO È ARRIVATO A ROMA E HA PRANZATO CON ROBERTO FICO E VIRGINIA RAGGI, LA “GRANDE NEMICA” DI GIUSEPPE CONTE, ABBRACCIATA CALOROSAMENTE – DOMANI BEPPE-MAO VEDRÀ PEPPINIELLO CONTE – “CONSIGLI AI NOSTRI PARLAMENTARI? ORMAI SONO VECCHI POLITICI. SONO LORO CHE CONSIGLIANO A ME QUELLO CHE NON DEVO DIRE” – DIECI GIORNI FA È STATO RINNOVATO IL CONTRATTO DI CONSULENZA DA 300MILA EURO DI GRILLO CON IL M5S… – VIDEO

‘Pranzo di lavoro’ all'Hotel Forum di Roma tra Beppe Grillo, l'ex presidente della Camera Roberto Fico e l'ex sindaca della Capitale Virginia Raggi. Il garante del M5S è nella Capitale e domani, sabato 22 settembre, vedrà il presidente Giuseppe Conte.

Dopo un pranzo in hotel con i due componenti del Comitato di garanzia M5S, Grillo ha raggiunto la sede del Movimento per incontrare alcuni esponenti Cinque stelle. "Consigli ai nostri parlamentari? Non do nessun consiglio. Ormai sono vecchi politici. Sono loro che consigliano a me quello che non devo dire", ha detto il fondatore del M5S scherzando con i cronisti […]

Dieci giorni fa è stato rinnovato il contratto di Beppe Grillo con il Movimento 5 Stelle. Il garante e fondatore del partito dalla primavera del 2022 ha una consulenza proprio con il ‘suo’ M5S; una cifra attorno ai 300 mila euro per “aiutarci nelle campagne elettorali, per quanto riguarda suggerimenti nella comunicazione, per elaborare proposte e progetti comunicativi”, parola dello stesso Conte.

