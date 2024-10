Segui la diretta del mio punto stampa https://t.co/YiuRmboBpr — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 18, 2024

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Ho convocato un consiglio dei ministri per lunedì prossimo per risolvere questo problema". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando da Beirut rispondendo ad una domanda sull'ordinanza dei giudici che ha costretto al rimpatrio in Italia del gruppo di immigrati trasferiti in Albania.

"Ho convocato il Cdm per approvare delle norme per superare quest'ostacolo perchè penso non spetti alla magistratura dire quali sono i Paesi sicuri ma al governi", quindi "il governo dovrà chiarirlo meglio".

(ANSA) - "Penso che la decisione dei giudici di Roma sia pregiudiziale, lo dimostra che alcuni di questi giudici avevano criticato l'accordo con l'Albania ancora prima di entrare nel merito. E temo che debba anche colpire il fatto che questa decisione dei giudici è stata anticipata ieri da alcuni esponenti del Partito democratico". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a Beirut.

(AGI) - "E' molto difficile lavorare e cercare di dare risposte a questa nazione quando si ha anche l'opposizione di parte delle istituzioni che dovrebbero aiutare a dare risposte". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a Beirut, definendo "pregiudiziale" la decisione dei giudici di Roma sui migranti in Albania.

(ANSA) - "La questione non è l'Albania, in buona sostanza i giudici dicono che non esistono Paesi sicuri, il problema è che nessuno potrà essere rimpatriato, non puoi respingere la gente". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a Beirut.

(ANSA) - "All'esito di questa mia visita tornerò a chiamare il primo ministro Netanyahu". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a Beirut, al termine della missione in Giordania e Libano.

(ANSA) - "Ho convocato per lunedì un Consiglio dei ministri per approvare delle norme che servono a superare questo ostacolo. Non credo sia competenza della magistratura definire quali sono Paesi sicuri e quali no. È competenza del governo, quindi credo che il governo debba chiarire meglio cosa si intende per Paese sicuro". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a Beirut, commentando la decisione del tribunale di Roma sui migranti in Albania. (ANSA).

(ANSA) - "Vergogna! Altro che modello: l'accordo fatto con l'Albania è un accordo fuorilegge, un accordo che viola il diritto internazionale. Ringrazio i parlamentari che ieri" sono andati nel centro. Lo ha detto la leader Dem, Elly Schlein, durante la direzione del Pd. "L'intero meccanismo - ha aggiunto - non sta in piedi. Si tratta di 800milioni buttati che potevano essere usati per la sanità. Si configura un danno erariale".

(ANSA) - "Noi l'avevamo detto, non perché siamo veggenti, ma perché leggiamo le norme. Mi rivolgo a Giorgia Meloni: fermatevi e tornate indietro come siete costretti a far tornare indietro le persone che avete deportato in Albania". Lo ha detto la segretaria Dem, Elly Schlein, durante la direzione del Pd commentando la non convalida del Tribunale di Roma al trattenimento dei migranti nel Cpr in Albania.

