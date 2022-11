3 nov 2022 17:40

D'ALEMA E BETTINI PER UNA VOLTA UNITI: VOGLIONO FARE DI GIUSEPPE CONTE "IL BECCHINO" DEL PD – I DUE, CHE SI DETESTANO CORDIALMENTE DA 40 ANNI, VOGLIONO TRASFORMARE “GIUSEPPI”, GIÀ MASCOTTE DI TRUMP E SOCIO MINORITARIO DI SALVINI, NEL LEADER DELLA NUOVA SINISTRA - PARE CHE PEPPINIELLO APPULO ABBIA TENTATO ANCHE DI INVITARLI INSIEME A CENA, IN VISTA DELLA SETTIMANA CHE LO ATTENDE GIÀ DA DOPODOMANI CON LA GRANDE MARCIA DELLA PACE. MA DICONO PURE CHE NON CI SIA ANCORA RIUSCITO AD AVERLI ENTRAMBI…