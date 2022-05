UN'ALTRA "LULA" DI MIELE IN VISTA - HAI CAPITO QUEL MANDRILLONE DELL'EX PRESIDENTE BRASILIANO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA? IL VECCHIO LEONE DELLA SINISTRA BRASILIANA, 76 ANNI, È CONVOLATO A NOZZE CON LA DONNA DI CUI SI È INVAGHITO: LEI È ROSANGELA SILVA, 55ENNE, LA SOCIOLOGA CHE LO VISITAVA IN CELLA OGNI SETTIMANA DURANTE I 580 GIORNI DI PRIGIONIA INIZIATI NEL 2018…

Estratto dell'articolo di Daniele Mastrogiacomo per “la Repubblica”

L'ex presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva (nuovamente in corsa per quell'incarico) si è sposato. Emozionato, elegante nel suo completo azzurro, camicia bianca e senza cravatta, il vecchio leone della sinistra brasiliana è convolato a nozze con la donna di cui si è invaghito.

Lui ha 76 anni ed è già stato sposato due volte. Lei, Rosangela Silva, 55.

Da sempre militante del Pt, sociologa, Janja, come viene chiamata, ha conosciuto Lula in carcere.

Durante i 580 giorni di prigionia iniziati nel 2018, chiuso in una cella nella caserma della Polizia Federale a Curitiba, nel sud del Brasile, lo andava a trovare ogni settimana. E qui si sono scoperti e innamorati.

Davanti a 200 invitati, raccolti in un locale di San Paolo, il leader della sinistra brasiliana ha ricordato quanto disse il giorno che lasciò la cella e tornò libero da ogni accusa: «Mentre ero in prigione, sono riuscito a trovare una ragazza che ha accettato perfino di sposarmi. Ha coraggio ». Mercoledì si sono uniti in matrimonio.

Lula ha riconosciuto il contributo dato in questi anni, e adesso nel pieno della campagna elettorale, dalla sua nuova moglie. È stata lei a suggerirgli come meglio calibrare i suoi messaggi, compiendo passi controversi ma importanti in una campagna appena iniziata e che si annuncia incerta fino alla fine.

Compresa la scelta di indicare il leader del centro destra, il socialdemocratico Geraldo Alckmin, suo storico avversario con il quale si era già confrontato in passato prevalendo per un pugno di voti, come suo vice se riconquisterà Planalto, il palazzo sede della presidenza a Brasilia.

Difficile fare previsioni anche se Lula vola nei sondaggi e resta ancorato al primo posto con il 44%. Partito da un 25% il suo rivale, l'attuale presidente Jair Bolsonaro sta lentamente recuperando punti e adesso viaggia attorno al 32. La distanza si assottiglia. Basta poco per sbagliare.

