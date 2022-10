21 ott 2022 10:54

L'AMBASCIATORE ITALIANO A LONDRA, INIGO LAMBERTINI, RIMETTE AL SUO POSTO "THE ECONOMIST" - "SEBBENE SPAGHETTI E PIZZA SIANO I CIBI PIÙ RICERCATI AL MONDO PER LA PROSSIMA COPERTINA SUGGERIREI DI SCEGLIERE TRA I SETTORI DELL'AEROSPAZIO, BIOTECNOLOGIA, AUTOMOTIVE E SETTORE FARMACEUTICO TENUTO CONTO DELLA VOSTRA, NON COSÌ SEGRETA, AMMIRAZIONE PER IL NOSTRO MODELLO ECONOMICO"