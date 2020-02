19 feb 2020 12:20

L'AVVOCATO È USCITO DAL BRANCO - CHI È JUAN BRANCO, IL POPULISTA ANTI-MACRON CHE COME OGNI VERO POPULISTA VIENE DALLE ÉLITE: DISPREZZA I RICCHI PARIGINI MA È DURANTE IL SUO RICEVIMENTO DI CAPODANNO IN UNO STERMINATO APPARTAMENTO A SAINT-GERMAIN CHE PJOTR PAVLENSKY HA ACCOLTELLATO DUE PERSONE - DIFENDE ASSANGE MA HA LAVORATO PER GOVERNI DI DESTRA E SINISTRA, HA FREQUENTATO LE MIGLIORI UNIVERSITÀ E CORRE COI CAVALLI DEGLI SCEICCHI MA MANIFESTA COI GILET GIALLI