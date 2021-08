27 ago 2021 09:55

L'AVVOLTOIO TRUMP INFIERISCE SUL DISASTRO DI BIDEN - L'EX PRESIDENTE PUBBLICA UN VIDEO IMPIETOSO SUGLI ERRORI DI "SLEEPY JOE" IN AFGHANISTAN (MA GLI ACCORDI COI TALEBANI CHI LI AVEVA PRESI?): "È IL CAPO DELLA RESA, QUESTO PASSERÀ ALLA STORIA COME UNO DEI PIÙ GRANDI FALLIMENTI MILITARI. SONO I TALEBANI A ESSERE TORNATI, NON L’AMERICA" - UN MODO PER LANCIARE LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE IN VISTA DEL 2024… - VIDEO