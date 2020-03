'BERTY-NIGHTS' FA 80 ANNI - "UN TRAGUARDO MERAVIGLIOSO MA IL CORONAVIRUS NON CONSENTE FESTEGGIAMENTI. SPERO DI POTERLI FARE PIU’ AVANTI. LA PENSO COME MACALUSO: C’E’ CINISMO NEI CONFRONTI DEGLI ANZIANI – L’ABBIGLIAMENTO PER LA QUARANTENA? PERSINO IN CARCERE È NECESSARIO AVERE CURA DI SÉ, FIGURIAMOCI A CASA” - STANDO A CASA HO SCOPERTO LA VIDEOCHIAMATA GRAZIE A MIA NIPOTE DI 9 ANNI"

fausto bertinotti andrea vianello foto di bacco

Da Un Giorno da Pecora

“Domenica compio 80 anni, è un traguardo meraviglioso, il virus non consente festeggiamenti ma speriamo di poterli fare più avanti. Certo, 80 anni sono tanti tanti tanti, è un'età davvero piena“. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Fausto Bertinotti, ex presidente della Camera e leader di Rifondazione Comunista.

Secondo Emanuele Macaluso in questi giorni c'è cinismo nei confronti degli anziani. Lei cosa ne pensa? “Per un verso ha ragione, lo condivido”, Anche un arbiter elegantiarum come lei, in questo periodo, per stare a casa indossa tuta ed altri capi d'abbigliamento comodi? “No, ora, ad esempio ho indosso dei pantaloni di velluto verdi e un maglioncino in tinta. I miei maestri mi hanno insegnato che persino in carcere è necessario avere cura di sé, figuriamoci a casa”.

fausto bertinotti durante una manifestazione della cgil a bari

C'è qualcosa che ha 'scoperto' in questo periodo di isolamento forzato? “La videochiamata, una cosa che ignoravo fino ad oggi. Me la ha insegnata mia nipote, che dopo avermi sgridato un paio di volte è riuscita a farmi capire come funziona”.

