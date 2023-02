'A COSPITO DIGIUNA TRANQUILLO! – IL TERRORISTA ANARCHICO DA 107 GIORNI IN SCIOPERO DELLA FAME: “SE PEGGIORO NON VOGLIO L’ALIMENTAZIONE FORZATA - NON C'ENTRO CON LA MAFIA". IL SUO STATO DI SALUTE VIENE COSTANTEMENTE MONITORATO, MA UNA DESCRIZIONE PREOCCUPANTE ARRIVA DA ILARIA CUCCHI: "HO TROVATO LE SUE CONDIZIONI A DIR POCO ALLARMANTI, PEGGIORA DI GIORNO IN GIORNO E DI ORA IN ORA"

Alfredo Cospito, da 107 giorni in sciopero della fame come forma di protesta contro il 41bis, ha espresso la sua volontà di non essere alimentato artificialmente se le sue condizioni dovessero peggiorare fino a ridurlo ad uno stato di incoscienza.

Intanto, non fa passi indietro, assume solo sale e zucchero e beve molto per tenere attive le facoltà mentali. Il suo stato di salute viene costantemente monitorato, ma una descrizione preoccupante arriva da Ilaria Cucchi: "Ho trovato le sue condizioni a dir poco allarmanti, peggiora di giorno in giorno e di ora in ora".

La senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra è andata a trovarlo stamani nel carcere di Opera. "La prima cosa che mi ha detto è stata che non vuole più incontrare nessun politico - ha spiegato -. Sono l'ultima che incontrerà e mi ha incontrato solo e esclusivamente per la mia storia, per quello che rappresento. Questo è il motivo per cui oggi sono venuta qui - ha concluso -. Mio fratello è morto di carcere e nessuno mai più deve morire di carcere". Ieri nel penitenziario milanese sono entrati per un lungo colloquio con lui, ma anche con il suo legale Flavio Rossi Albertini, la presidente del Tribunale di Sorveglianza Giovanna Di Rosa e la giudice Ornella Anedda. I magistrati, attraverso le relazioni inviate dai medici del centro clinico del carcere, stanno portando avanti d'ufficio un controllo continuo e costante delle condizioni dell'anarchico 55enne, perché è un dovere, come è stato spiegato, verificare lo stato di salute di tutti i detenuti e la compatibilità dei parametri clinici con la detenzione

