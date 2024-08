L'ENNESIMO MISTERO SUL SABOTAGGIO DEL NORD STREAM - LA GERMANIA HA SPICCATO UN MANDATO D'ARRESTO NEI CONFRONTI DI VOLODYMYR ZHURAVLOV, 44ENNE UCRAINO RESIDENTE IN POLONIA, DI PROFESSIONE SOMMOZZATORE, DI CUI SI SONO PERSE LE TRACCE - LE FORZE DI SICUREZZA POLACCHE LO HANNO IDENTIFICATO A GIUGNO SCORSO, MA NON È CHIARO PERCHÉ NON LO ABBIANO ARRESTATO - SECONDO IL "WALL STREET JOURNAL": ZELENSKY ERA AL CORRENTE DEL PIANO DI SABOTARE IL GASDOTTO. COM'E' NATA L'IDEA? UN MILITARE UCRAINO: "DA UNA NOTTE DI FORTI SBRONZE..."

Quando a giugno scorso, per il sabotaggio del Nord Stream, il procuratore generale tedesco ha spiccato il mandato d’arresto europeo contro Volodymyr Zhuravlov, il 44enne ucraino, sommozzatore professionista residente in Polonia, era già diventato un fantasma introvabile.

Lo hanno scoperto ieri tre media tedeschi (Die Zeit, Ard e Suddeutsche Zeitung), mettendo in fila molti nodi irrisolti che si sono accumulati da quel settembre 2022, quando saltarono in aria i gasdotti Nord Stream 1 (operativo dal 2011) e il suo gemello Nord Stream 2, mai entrato in funzione. [...]

La verità sommersa coi tubi d’acciaio squarciati è emersa adesso, due anni dopo, però solo a metà. Non è ancora chiaro se gli inquirenti tedeschi abbiano emesso mandati d’arresto anche per altri due ucraini, Yevhen e Svitlana U., proprietari di una scuola di immersione in Ucraina dove Zhuravlov lavorava, e probabili complici della detonazione delle cariche esplosive (secondo le ricostruzioni, nel settembre 2022 si trovavano nel Baltico a bordo dell’Andromeda, uno yacht a vela).

Anche Zhuravlov si è inabissato, riuscendo a non lasciare alcuna traccia prima di sparire, dal villaggio di Pruszków, in Polonia, uno degli Stati più critici della dipendenza energetica tedesca verso l’eterno nemico russo, uno dei Paesi più contrari all’avvio del progetto sottomarino di cui ha tentato di ostacolare l’avvio.

Le forze di sicurezza di Varsavia, scrive Die Zeit, hanno identificato l’uomo grazie alle foto segnaletiche e testimoni a giugno scorso, ma - continua Politico - poi “non è chiaro perché le autorità polacche non abbiano arrestato l’uomo o risposto alla richiesta di assistenza legale della Germania”. Non è l’unico interrogativo insoluto dei gasdotti della discordia, dalla costruzione controversa e dalla fine ancora più misteriosa.

Nell’estate del 2023 il Washington Post, in modo rocambolesco sulla piattaforma Discord, ha ottenuto dei documenti di intelligence in cui si rendeva noto che gli Usa fossero stati avvertiti di un attacco ucraino al Nord Stream tre mesi prima del sabotaggio. A sussurrare informazioni all’orecchio statunitense un alleato europeo non specificato, che sapeva di 6 membri delle forze speciali ucraine con false identità agli ordini dell’allora comandante in capo dell’Ucraina, Valerii Zaluzhnyi.

Kiev ha sempre negato ogni coinvolgimento, lo ha fatto il suo presidente in più occasioni. Accuse e teorie del complotto riguardanti Ucraina, Gran Bretagna, Stati Uniti, Russia si sono affastellate dallo stesso giorno dell’esplosione. [...]

2-LA PISTA UCRAINA DEL COLPO AL NORD STREAM MANDATO D’ARRESTO PER IL SUB. «È FUGGITO»

Estratto dell'articolo di Irene Soave per il "Corriere della Sera"

Un'inchiesta della magistratura tedesca, diffusa mercoledì dalla stampa del Paese, indicava come responsabili un gruppo di ucraini, per uno dei quali Berlino ha spiccato un mandato d'arresto a giugno. Mancava, dalla ricostruzione, l'indicazione di una «mente»: oggi il Wall Street Journal pubblica nuove informazioni, ottenute da quattro fonti militari ucraine anonime e indipendenti l'una dall'altra e compatibili con quanto uscito sui media tedeschi.

E secondo questa ricostruzione, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky era al corrente del piano di sabotare il gasdotto, aveva in prima battuta assentito e poi, dopo un intervento della Cia sollecitata dai servizi di sicurezza olandesi che avevano scoperto il piano, ritirato l'assenso.

«Rido sempre molto quando sento parlare del sabotaggio a Nord Stream come di un'operazione di alto livello», ha detto una fonte militare ucraina, a conoscenza dell'operazione, al giornalista. «Tutto è nato da una notte di forti sbronze e dalla ferrea determinazione di una manciata di persone che hanno avuto il coraggio di rischiare la vita per il loro Paese».

[...] A giugno il mandato d’arresto europeo: la polizia polacca riceve la notizia che nei sobborghi di Varsavia, a Pruszków, vive indisturbato Vladimir Zhuravlov, cittadino ucraino, istruttore di sub, considerato il primo degli uomini dell’esplosivo. Oltre a lui, sullo yacht «Andromeda» che è al centro delle ricostruzioni della stampa tedesca da più di un anno, altri quattro uomini e la moglie di uno di loro. Tre persone dell’equipaggio sono legate alla scuola di sub Scuba Family di Kiev, dove Zhuravlov è stato istruttore, e sono nella lista dei sospettati. Molte tracce hanno portato ai sei. [...]