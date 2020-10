L'EPIDEMIA GALOPPA, CHE FACCIAMO? PRENDE FORZA L’IPOTESI DI UN LOCKDOWN DI 2 SETTIMANE PER FERMARE L’AUMENTO VERTIGINOSO DI NUOVI POSITIVI - CONTE CONTINUA A PRENDERE TEMPO MA COSA SUCCEDERÀ SE IL RITMO DI CRESCITA DELLE INFEZIONI SARÀ SIMILE A QUELLO DELLE ULTIME SETTIMANE? RESTA ANCHE IL NODO DELLA MOBILITÀ TRA REGIONI...

Estratto dell’articolo di Marco Conti Mauro Evangelisti per “il Messaggero”

conte speranza

«L'Italia oggi è in una situazione diversa da marzo». Le scelte compiute nei mesi scorsi «ci consentono al momento, di evitare chiusure generalizzate e diffuse su tutto il territorio nazionale». Parla al Senato, Giuseppe Conte. Invita a limitare gli spostamenti […] e non esclude possano esserci interventi nelle prossime settimane se non caleranno i positivi.

Si va dalla chiusura anticipata degli esercizi pubblici a un lockdown di qualche settimana nazionale (c'è chi ne ipotizza due) per far scendere i contagi, fino al ricorso massiccio alla didattica a distanza a rotazione, quanto meno alle superiori.

Speranza e Conte

[…] Cosa succederà se il ritmo di crescita delle infezioni sarà simile a quello delle ultime settimane? Prendiamo come punto di riferimento la giornata del martedì: ieri sono stati contati 15.199 positivi […], 127 decessi e siamo arrivati a 926 pazienti in terapia intensiva; una settimana fa erano stati 7.332, 43 i decessi e c'erano 539 pazienti in terapia intensiva; il martedì di due settimane fa avevano 3.678 nuovi casi, 31 decessi e 337 pazienti in terapia intensiva. […] ogni settimana i nuovi casi raddoppiano, significa a questo ritmo che martedì ci troveremo con 30mila nuovi positivi e almeno 1.200-1.300 pazienti in terapia intensiva. […] già tra sabato e domenica se l' Italia si troverà oltre 20mila casi in 24 ore, provvedimenti come il lockdown nazionale […] potrebbe prenderebbero forza […]