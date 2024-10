L'EURO-MINACCIA DI TRUMP – IL TYCOON ANNUNCIA UNA GUERRA COMMERCIALE CON L’UNIONE EUROPEA IN CASO DI UN SUO RITORNO ALLA CASA BIANCA: “NON PRENDONO LE NOSTRE AUTO E I NOSTRI PRODOTTI AGRICOLI. NO, NO, NO, DOVRANNO PAGARE UN PREZZO ELEVATO” – “THE DONALD” LANCIA SOSPETTI DI BROGLI IN PENNSYLVANIA, STATO IN BILICO E DECISIVO, DENUNCIANDO MIGLIAIA DI PRESUNTE SCHEDE FALSE E DI FALSE REGISTRAZIONI DI ELETTORI – SE TRUMP VINCESSE, SAREBBE IL SECONDO PRESIDENTE AMERICANO A RICOPRIRE DUE MANDATI NON CONSECUTIVI…

TRUMP, 'L'UE PAGHERÀ UN PREZZO ELEVATO SUL COMMERCIO'

ursula von der leyen e donald trump a davos nel 2020

(ANSA) – L'Unione Europea dovrà "pagare un prezzo elevato" per non acquistare abbastanza prodotti americani: e' quanto ha promesso Donald Trump in un comizio in Pennsylvania se vincerà le elezioni. "Vi diro' una cosa, l'Unione Europea sembra così carina, così adorabile, vero? Tutti i bei paesini europei che si uniscono", ha detto dopo aver rilanciato il suo "Trump reciprocal trade act". "Non prendono le nostre auto. Non prendono i nostri prodotti agricoli. Vendono milioni e milioni di auto negli Stati Uniti. No, no, no, dovranno pagare un prezzo elevato", ha assicurato.

TRUMP LANCIA PRIMA ACCUSE DI BROGLI IN PENNSYLVANIA

donald trump sul camion dell immondizia 4

(ANSA) – Donald Trump lancia i primi sospetti di brogli nel decisivo stato in bilico della Pennsylvania, denunciando su Truth e in alcuni comizi migliaia di presunte schede false e di false registrazioni di elettori in alcune contee, come quelle di Lancaster e Bucks.

Una mossa che sembra preparare la strada a possibili contestazioni del voto dopo l'election day. Le autorita' locali hanno riferito che stanno indagando su possibili frodi non legate ad uno specifico partito politico, mentre le autorita' statali hanno invitato ad attendere il risultato degli accertamenti evitando teorie cospirative.

SE VINCE, TRUMP SECONDO PRESIDENTE CON 2 MANDATI NON CONSECUTIVI

DONALD TRUMP

(ANSA) - Se Donald Trump vincesse le elezioni, sarebbe il secondo presidente a ricoprire due mandati presidenziali non consecutivi. Prima di lui, ricorda qualche giornale americano come curiosità, solo Stephen Grover Cleveland, 22/mo e 24/mo inquilino della Casa Bianca, in carica dal 1885 al 1889 e dal 1893 al 1897.

Fu il primo democratico a vincere la presidenza dopo la guerra civile e uno dei due presidenti democratici, seguiti da Woodrow Wilson, in un'epoca in cui i repubblicani dominarono la presidenza tra il 1869 e il 1933. La seconda nomination, nel 1892, la ottenne al Madison Square Garden, dove domenica Trump ha tenuto il suo comizio più importante dello sprint elettorale finale.

donald trump comizio al madison square garden di new york donald trump sul camion dell immondizia 6