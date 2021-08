LA PAROLA ALL'EX CAPO DELL'ANTITERRORISMO DELLA CIA PER L’AFGHANISTAN: NON UN FALLIMENTO DELL'INTELLIGENCE, QUALCOSA DI MOLTO PEGGIO: IL FALLIMENTO DELLA POLITICA

Douglas London - https://www.justsecurity.org/77801/cias-former-counterterrorism-chief-for-the-region-afghanistan-not-an-intelligence-failure-something-much-worse/

Douglas London

E’ certamente opportuno descrivere lo shock e l'errore di calcolo dei funzionari statunitensi sulla tragica e rapida caduta dell'Afghanistan sotto i talebani come un fallimento dell'intelligence, ma non basta: la realtà è molto peggiore.

Il crack della Cia è una comoda deviazione delle responsabilità per decisioni prese a causa di considerazioni politiche e ideologiche e fornisce un capro espiatorio per una decision politica che altrimenti non è in grado di offrire una difesa persuasiva.

In qualità di capo dell'antiterrorismo della CIA per l'Asia meridionale e sudoccidentale prima del mio ritiro nel 2019, ero responsabile delle valutazioni sull'Afghanistan preparate per l'ex presidente Donald Trump. E come volontario con il gruppo di lavoro antiterrorismo del candidato Joe Biden, mi sono consultato su queste stesse questioni.

mike pompeo donald trump

La decisione presa da Trump e ratificata da Biden di ritirare rapidamente le forze statunitensi è arrivata nonostante gli avvertimenti che proiettavano il risultato a cui stiamo ora assistendo. Ed è stato un percorso a cui Trump e Biden sono rimasti prigionieri a causa dello slogan "terminare le guerre per sempre" che entrambi hanno abbracciato.

La comunità dell'intelligence statunitense ha valutato le sorti dell'Afghanistan secondo vari scenari e condizioni e in base alle molteplici alternative politiche tra le quali il presidente poteva scegliere. Quindi, sono passati 30 giorni dal ritiro al collasso? 60? 18 mesi? In realtà, era tutto valutato, le proiezioni allineate con i vari "e se". In definitiva, le forze afgane potrebbero capitolare in pochi giorni nelle circostanze a cui abbiamo assistito, nelle proiezioni evidenziate ai funzionari di Trump e ai futuri funzionari di Biden.

cia central intelligence agency

Nelle sue osservazioni preparate lunedì, il presidente Biden ha dichiarato: "Ma ho sempre promesso al popolo americano che sarei stato sincero con voi. La verità è che questo si è svolto più rapidamente di quanto avessimo previsto". Questo è fuorviante nella migliore delle ipotesi. La CIA lo prevedeva come uno scenario possibile.

All'inizio del 2018, era chiaro che il presidente Trump voleva uscire dall'Afghanistan, indipendentemente dai risultati allarmanti avvertiti dalla comunità dell'intelligence. Ma allo stesso modo non voleva presiedere alle scene da incubo a cui abbiamo assistito.

MIKE POMPEO

L'allora segretario di Stato Mike Pompeo è stato il principale artefice dell'impegno dell'America con i talebani che è culminato con il catastrofico accordo di ritiro del febbraio 2020, termini destinati a far superare al presidente le prossime elezioni. Pompeo ha sostenuto il piano nonostante l'avvertenza della comunità dell'intelligence che i suoi due obiettivi chiave - garantire l'impegno dei talebani a rompere con al-Qaeda e perseguire una risoluzione pacifica del conflitto - erano altamente improbabili.

Zalmay Khalilzad

Il rappresentante speciale dell'America, l'ambasciatore Zalmay Khalilzad, era un privato cittadino che si dilettava nel 2018 con una serie di dubbi interlocutori afgani contro i quali la comunità dell'intelligence lo aveva messo in guardia. Imperterrito, si impegnava a garantire l'accordo di cui Trump aveva bisogno, benché i professionisti dell'intelligence, dei militari e della diplomazia del presidente sostenevano non fosse possibile in assenza di una posizione di maggiore forza.

joe biden discorso dopo il ritiro dall afghanistan

La nostra impressione era che Khalilzad stesse cercando di diventare il Segretario di Stato di Trump in una nuova amministrazione, se avesse vinto, e avrebbe essenzialmente fatto o detto ciò che gli era stato enunciato per garantire il suo futuro compiacendo il mutevole presidente.

Ma era altrettanto chiaro che il candidato Biden era impegnato a lasciare l'Afghanistan: la sua squadra aveva più fiducia di poter gestire le implicazioni di sicurezza rispetto all'intelligence trumpiana. L'approvazione dell'accordo di ritiro di Trump è stata considerata vantaggiosa per tutti, anche dalla maggior parte degli americani.

Inoltre, dal mio punto di vista, sembravano credere che le conseguenze negative sarebbero state almeno in gran parte a carico di Trump, del partito repubblicano e di Khalilzad, il cui essere lasciato sul posto, intenzionalmente o meno, gli ha permesso di servire ancora di più come capro espiatorio.

cia central intelligence agency

Per il candidato Biden, che aveva a lungo sostenuto il ritiro, il risultato era, come lo era stato con Trump, una conclusione scontata nonostante ciò che molti dei suoi consiglieri antiterrorismo consigliavano. Lo stesso presidente Biden lo ha confermato in termini di decisione.

C'era una fiducia piuttosto ingenua tra i più influenti consiglieri di politica estera di Biden che i migliori interessi dei talebani fossero serviti aderendo ai punti principali dell'accordo. In questo modo, sostenevano, garantirebbe il ritiro degli Stati Uniti e lascerebbe spazio a un impegno più costruttivo, forse anche a un aiuto, se i talebani salissero al potere.

I talebani hanno imparato molto sull'utilità delle pubbliche relazioni dal 2001 e hanno massimizzato il loro accesso ai media occidentali, come evidenziato dal deputato talebano e leader dell'Haqqani Taliban Network, Sirajuddin Haqqani. La realtà, naturalmente, come sosteneva a lungo la comunità dell'intelligence, era che il controllo dei talebani sul paese si basava sull'isolamento dal resto del mondo, piuttosto che sull'integrazione. Il riconoscimento internazionale, l'accesso finanziario globale e gli aiuti esteri non avrebbero influenzato il governo dei talebani.

HAMID KARZAI E ANAS HAQQANI

I responsabili politici statunitensi sono stati anche avvertiti che l'ampia coalizione di politici, signori della guerra e leader militari afgani, che beneficia del denaro e del potere che derivano dalla presenza americana, rischiava di saltare in caso di ritiro delle forze militari statunitensi e del personale dell'intelligence.

Inoltre, cambiare schieramento per un accordo migliore o per combattere un altro giorno è un segno distintivo della storia afghana. E la politica statunitense di imporre un progetto americano per un governo centrale forte e un esercito nazionale integrato è servita solo a consentire la gestione disastrosa e intransigente del presidente Ashraf Ghani.

AFGHANISTAN - UNA FOLLA ACCLAMA KHALIL HAQQANI

Perché l'intelligence è una scienza imprecisa dato che le condizioni su cui viene fatta qualsiasi valutazione probabilmente cambieranno in base alla presenza militare degli Stati Uniti, alle dinamiche interne afghane e alla credibilità dell'impegno dei talebani a negoziare in buona fede.

Gli scenari per un ritiro ordinato andavano da quelli in cui gli Stati Uniti mantenevano circa 5.000 soldati e la maggior parte delle basi operative militari e di intelligence esistenti, a quella che era determinata essere la presenza minima di circa 2.500 soldati che mantenevano le basi più grandi nella grande Kabul, Bagram, Jalalabad e Khost, così come le infrastrutture per supportare le basi che affideremmo ai partner afghani.

AFGHANISTAN - UNA FOLLA ACCLAMA KHALIL HAQQANI

La più ampia di queste due opzioni è stata giudicata più probabile per prevenire il crollo dell'Afghanistan per 1-2 anni e fornire ancora un certo grado di continua pressione antiterrorismo degli Stati Uniti; l'impronta più piccola era più difficile da valutare, ma consentiva agli Stati Uniti la flessibilità di aumentare o ridurre ulteriormente la propria presenza in caso di rapido deterioramento delle circostanze. (Sarebbe utile se i commentatori e la copertura delle notizie includessero un maggiore apprezzamento di come funzionano tali valutazioni basate sulla contingenza piuttosto che confondere le valutazioni.)

la disperazione delle donne all'aeroporto di kabul

Inizialmente, anche un'opzione "solo Kabul" includeva il mantenimento della tentacolare base aerea americana di Bagram e di altre strutture di intelligence nella grande area della capitale attraverso le quali gli Stati Uniti potevano proiettare la forza, mantenere l'essenziale supporto logistico, di intelligence e medico alle basi gestite dall'Afghanistan, e mantenere alcune capacità di raccolta di informazioni tecniche e antiterrorismo in tutto il paese.

Ma senza alcuna presenza militare e di intelligence degli Stati Uniti al di fuori dell'ambasciata a Kabul, di fronte a un'offensiva militare e propagandistica talebana e minata dalle relazioni irritabili di Ghani con i suoi partner politici nazionali, la comunità dell'intelligence ha avvertito che il governo potrebbe dissolversi in pochi giorni. E così è andata.

afghanistan i talebani presidiano l aeroporto di kabul

L'orologio ha iniziato ad accelerare quando elementi militari e di intelligence statunitensi si sono ritirati da Kandahar il 13 maggio , e da allora in poi hanno chiuso le rimanenti basi operative avanzate e "ninfee", il termine usato per le aree di sosta temporanee sotto il controllo degli Stati Uniti o della coalizione.

Quando Bagram fu chiusa il 1 luglio, anche gli Stati Uniti e la NATO avevano lasciato Herat, Mazar I Sharif, Jalalabad, Khost e altre località che non sono autorizzato a nominare. I talebani si stavano muovendo proprio mentre stavamo facendo i bagagli. A loro si unirono molto probabilmente i molti membri di al-Qaeda (alcuni dei quali avevano goduto del rifugio iraniano), se non un supporto operativo diretto, aumentato inoltre dai talebani rilasciati di recente dalla detenzione afghana a Bagram e altrove.

folla fuori aeroporto

I responsabili politici erano anche consapevoli dell'uso efficace da parte dei talebani di una struttura parallela di "governo ombra" mantenuta dopo la perdita del potere che forniva linee di comunicazione affidabili con gli anziani locali nelle province, nonché con le autorità governative, spesso a causa di legami familiari o clan condivisi.

Per un americano potrebbe essere sorprendente, ma non era niente di straordinario per un comandante militare o un capo della polizia afghano essere in contatto regolare anche con coloro che affrontavano quotidianamente in combattimento.

AFGHANI CADONO DAGLI AEREI A KABUL

I talebani erano quindi ben posizionati per negoziare piuttosto che farsi strada verso successive conquiste. Inoltre, i talebani erano pronti a governare e fornire rapidamente servizi nei territori che erano sotto il suo controllo. E dando la priorità alla periferia per proteggere i confini e le linee di comunicazione necessarie per sostenere un'insurrezione, colpendo per primi da dove furono sconfitti nel 2001, i talebani hanno chiaramente imparato dalla storia, mentre noi ancora no. Ma da dove vengono i soldi per finanziare questa campagna?

Persuadere i combattenti ei funzionari governativi di basso livello a consegnare le armi e ad abbandonare i loro posti era ampiamente nei mezzi dei talebani, ma era indubbiamente più costoso assicurarsi la cooperazione di alti funzionari con l'autorità di consegnare i capoluoghi di provincia.

A questo si aggiunge la necessità di pagare l'ondata dei propri combattenti, molti dei quali essenzialmente part-time e stagionali. Il salario e l'assistenza alle famiglie dei combattenti uccisi e feriti è spesso la spesa maggiore per i talebani e i loro gruppi terroristi partner, e in Afghanistan, allo stesso modo, l'incentivo più importante per attrarre combattenti.

I TALEBANI ALLA CONQUISTA DEL MONDO - MEME BY ISTITUTO LUPE

Le finanze dei talebani sono complicate, soprattutto da una struttura non monolitica e fortemente dipendente dalla vasta rete criminale internazionale gestita dalla rete talebana Haqqani in Oriente e da comandanti regionali alquanto autonomi in Occidente.

Le entrate sono variamente tratte dalle tasse imposte alla gente del posto, traffico di stupefacenti, donazioni straniere, in gran parte dai paesi del Golfo Arabo, proprietà immobiliari (alcune delle quali all'estero), estorsioni alle compagnie minerarie che operano nelle aree sotto il loro controllo, molte delle quali sono del governo cinese e altri paesi stranieri.

il discorso di joe biden dopo la caduta di kabul

Il Pakistan è stato a lungo uno dei principali sostenitori, ma Russia e Iran hanno aumentato i loro investimenti per corteggiare il gruppo negli ultimi anni. Lo slancio di cui i talebani avevano bisogno per assicurarsi la cooperazione dei loro avversari è stato facilitato da una robusta macchina di propaganda che, in molti casi, ha manipolato con successo i media in una copertura positiva e sproporzionata fin dall'inizio della loro offensiva, definendo la loro conquista come inevitabile.

Né il governo afghano né gli Stati Uniti potrebbero mai contrastare efficacemente gli sforzi mediatici persistenti ed esperti dei talebani data la necessità di proteggere fonti e metodi, restrizioni legali e una sfortunata mancanza di investimenti e immaginazione.

la previsione sbagliata di biden sull afghanistan

E nel valutare i propri compiti, l'establishment della difesa degli Stati Uniti ha solo esacerbato il problema. Anche se non sorprende che il Dipartimento della Difesa non fosse disposto a valutare obiettivamente la determinazione e la capacità di coloro che hanno addestrato, equipaggiato e consigliato di resistere a un'imminente offensiva talebana, le loro rappresentazioni rosee dei risultati ottenuti in 20 anni hanno volato di fronte alla realtà, ed è stato costantemente messo in discussione dalle proiezioni più cupe, anche se realistiche, della CIA.

biden trump

In qualità di ex capo dell'antiterrorismo regionale della CIA, e poi di un privato cittadino, ho sostenuto la necessità per gli Stati Uniti di rimanere in Afghanistan con una presenza piccola, mirata e antiterrorismo, ma di adottare un approccio radicalmente diverso che non richiedesse che fossimo in prima linea di fuoco tra le forze nazionali rivali i cui conflitti hanno preceduto il nostro intervento e continueranno a lungo dopo che ce ne saremo andati.

donald trump

E mentre ho criticato la CIA e la comunità dell'intelligence per vari mali che richiedono una riforma, non c'è stato alcun fallimento dell'agenzia nell'avvertire sia Trump che Biden su come si sarebbero svolti gli eventi. Operare nell'ombra e “sostenere la Casa Bianca” impedirà alla comunità dell'intelligence di difendersi pubblicamente.

trump biden

Ma il fallimento non è dovuto a una mancanza di preavviso, quanto piuttosto all'arroganza e al calcolo di politici le cui scelte sono troppo spesso fatte nel loro interesse personale o con scelte già decise, piuttosto che influenzate da (a volte sconvenienti ) valutazioni di intelligence e il pieno interesse del paese.