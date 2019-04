C'È UN FALLIMENTO DEL GOVERNO CHE NON È ANCORA LAMPANTE COME QUELLO ECONOMICO, ED È QUELLO EUROPEO: SALVINI SOGNAVA DI RIVOLUZIONARE LE ISTITUZIONI SULLA CRESTA DI UN'ONDA SOVRANISTA, MA I SUOI POCHI ALLEATI NON GLI PERMETTERANNO DI ESSERE L'AGO DELLA BILANCIA CON UN PPE ORBANIZZATO. I SOVRANISTI DEGLI ALTRI PAESI SONO FISCALMENTE RESPONSABILI E SCHIFANO L'ASSISTENZIALISMO SPENDACCIONE DEI GIALLOVERDI - NON CHE IL M5S STIA MESSO MEGLIO…

DAGONEWS

MATTEO SALVINI CON MARINE LE PEN A PARIGI

C'è un fallimento del governo che non è ancora lampante come quello economico, ed è quello europeo: Salvini all'inizio si è presentato come il grande riformatore dell'Unione, quello che non avrebbe avuto bisogno della Le Pen per un grande movimento di sovranisti che avrebbe, insieme a un riluttante PPE orbanizzato, rivoltato come un pedalino le istituzioni europee.

Invece al momento non solo è sempre alleato con l'ex Front National, ma si è trovato solo altri tre compagni di viaggio: AfD, Veri finlandesi e Partito popolare danese. Il problema è che gli altri sovranisti sono fiscalmente responsabilissimi, e non intendono vendere ai propri elettori la politica assistenzialista e spendacciona del governo gialloverde.

matteo salvini viktor orban 2

La formazione sicuramente acchiapperà qualche commissione in Parlamento e potrà dire la sua, ma secondo gli ultimi sondaggi non riuscirà a diventare ago della bilancia di una maggioranza col PPE.

Non che i grillini vadano meglio. Tra europeisti e sovranisti, i populisti finiscono schiacciati/schifati da tutti. Hanno pure dovuto rinnegare i gilet gialli, che in realtà tanto piacciono al loro elettorato. Il M5S, per come si è mosso finora, si è condannato all'irrilevanza nell'Europarlamento che verrà…

GILET GIALLI DI MAIO DI BATTISTA TONINELLI GRILLINI di maio gilet gialli di maio di battista gilet gialli