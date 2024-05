E' FINITA L'ERA DEGLI EURO-DEMOLITORI - NIGEL FARAGE, ARTEFICE DELLA CAMPAGNA REFERENDARIA PER LA BREXIT, HA ANNUNCIATO OGGI CHE NON SI CANDIDERÀ ALLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 LUGLIO: “FARÒ LA MIA PARTE PER AIUTARE IL PARTITO ‘REFORM UK’ NON È IL MOMENTO GIUSTO PER ANDARE OLTRE” – DA QUANDO HA LASCIATO LA POLITICA, FARAGE SI È ARRICCHITO TRA REALITY SHOW E OSPITATE TV (ORA CONDUCE UN PROGRAMMA SU “GB NEWS”)

Elezioni Gb, Nigel Farage annuncia che non si candida

nigel farage

(ANSA) - Lo storico leader euroscettico britannico Nigel Farage ha annunciato oggi che non si candiderà alle elezioni politiche del 4 luglio nel Regno Unito. In una lettera pubblicata sul suo profilo di X, l'attuale conduttore del canale di destra Gb News, ha dichiarato di voler "fare la sua parte per aiutare" il partito Reform UK, di cui è co-fondatore e presidente onorario, ma per lui "non è il momento giusto per andare oltre" una forma di sostegno.

Farage ha affermato inoltre di aver "pensato a lungo e intensamente" alla possibilità di tornare sulla scena politica ma poi ha preferito non farlo. La compagine di destra, ultra-brexiter, e pro deregulation Reform UK guidata dall'imprenditore Richard Tice, stando all'ex tribuno della Brexit rappresenta l'unica alternativa rispetto ai Conservatori e ai Laburisti in grado di "porre fine al declino del Paese", ma è in realtà una spina nel fianco per i soli Tory del premier Rishi Sunak - già in crisi di consensi secondo i sondaggi - e viene data intorno all'11% nelle rilevazioni.

NIGEL FARAGE

Allo stesso tempo Farage ha chiarito che le sue priorità ora sono oltreoceano, in quanto sostenitore di Donald Trump, sottolineando come le presidenziali Usa del 5 novembre abbiano "un enorme significato globale". Per questo si propone di aiutare nella campagna elettorale americana "in ogni modo possibile", senza però fornire dettagli.

