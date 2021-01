RECOVERY CONTE! - PRENDETE I POP CORN: È STATA CONVOCATA PER STASERA ALLE 18 LA RIUNIONE DEL PREMIER CON I CAPI DELEGAZIONE, ALLARGATA A DUE DELEGATI PER OGNUNO DEI PARTITI DI MAGGIORANZA - LA DOMANDA È: COME SI APRIRÀ LO "SCIO'-DOWN"? E CHI LO FARÀ? RENZI CONTINUA A BOMBARDARE “GIUSEPPI”: “SE IL PREMIER VUOLE ANDARE ALLE ELEZIONI, PER LUI IN FUTURO CI SARANNO SOLO LE LEZIONI UNIVERSITARIE”