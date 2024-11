L'HAREM DI TRUMP - IVANKA, FIGLIA 43ENNE DI "THE DONALD", SALE SUL CARRO DEL VINCITORE DOPO ESSERE STATA ASSENTE PER TUTTA LA CAMPAGNA ELETTORALE: È SALITA SUL PALCO PER FESTEGGIARE LA VITTORIA INSIEME AL MARITO JARED KUSHNER - IL CLAN DI TRUMP HA PUNTATO SULLE DUE "NUORE D'ASSALTO": KIMBERLY GUILFOYLE, COMPAGNA DI DON JUNIOR, E LARA, MOGLIE DI ERIC, ENTRAMBE STELLINE NASCENTI DEI REPUBBLICANI - "THE DONALD" SI CIRCONDA DI GNOCCA PER ANNUNCIARE IL SUO RITORNO ALLA CASA BIANCA: TRA TUTTE SPICCA LA NIPOTE 17ENNE, KAI, E LA FREDDA MOGLIE, MELANIA...

GLI ANGELI DI TRUMP: L'AFFASCINANTE IVANKA SI UNISCE AL PADRE SUL PALCO PER LA PRIMA VOLTA IN QUESTA CAMPAGNA ELETTORALE, INSIEME A LARA, KIMBERLY, LA NIPOTE KAI E LA SORELLASTRA TIFFANY.

Per la prima volta in questa campagna elettorale, Donald Trump è stato raggiunto dalla sua affascinante figlia sul palco, mentre dichiarava la vittoria alle elezioni americane.

Ivanka Trump, 43 anni, ha fatto la sua comparsa alla festa elettorale di Mar-a-Lago del padre per assistere alla sorprendente rimonta politica del leader repubblicano.

Il Presidente eletto Trump era accompagnato sul palco da un'ampia cerchia di sostenitori, tra cui l'altra figlia Tiffany, 31 anni, i figli Eric, 40 anni, e Donald Trump Jr, 46 anni, e la nipote Kai, 17 anni. Erano presenti anche le nuore del leader repubblicano, Lara Trump, moglie di Eric, e Kimberly Guilfoyle, fidanzata di Donald Trump Jr.

Con indosso un abito di velluto blu, Ivanka era raggiante accanto al marito, Jared Kushner, mentre ascoltava il padre dichiarare: “Francamente questo è stato, credo, il più grande movimento politico di tutti i tempi”.

Ha detto: “Voglio ringraziare tutta la mia famiglia, i miei fantastici figli - e sono bambini fantastici. Tutti noi pensiamo che i nostri figli siano straordinari. Tutti qui pensano che i loro figli siano fantastici, ma è una buona cosa quando si pensa che lo siano. Ma Don, Eric, Ivanka, Tiffany, Baron, Lara, Jared, Kimberly, Michael, grazie a tutti voi”.

La notizia giunge in concomitanza con le voci secondo cui Ivanka starebbe valutando un ritorno in politica.

Ivanka e suo marito sono rimasti notevolmente assenti dalla campagna elettorale di Trump, e alcuni hanno persino deriso Ivanka quando ha postato le 16 lezioni che ha imparato dopo aver compiuto 43 anni poche ore prima delle elezioni, mentre i suoi fratelli erano in campagna elettorale.

In precedenza aveva giurato di stare lontana dalla politica, dopo che lei e Kushner erano diventati due dei consiglieri più fidati dell'ex presidente e i principali guardiani durante la sua prima amministrazione.

Ma fonti hanno suggerito che l'ex First Daughter potrebbe tornare a stare al fianco del padre se questi dovesse riconquistare la Casa Bianca. Dopo la sconfitta di Trump alle elezioni del 2020, Ivanka e Jared hanno deciso di ritirarsi a Miami con i loro tre figli piccoli.

Nel frattempo, Jared si è concentrato a guadagnare molti soldi da investitori in Paesi stranieri, persone che aveva conosciuto quando era al governo e che da allora hanno accumulato milioni nella sua società di private equity.

L'ex First Daughter ha poi rilasciato una dichiarazione accuratamente formulata dopo non aver partecipato all'annuncio del padre, nel novembre 2022, di volersi candidare nuovamente alla presidenza.

UOMINI CON LA BARBA E LE «NUORE D’ASSALTO»

Estratto dell'articolo di Michele Farina per il "Corriere della Sera"

Indietro i glabri, avanti i barbuti: sul palco dei repubblicani e nel clan Trump in versione grande rivincita, le facce con la pelle liscia (eccezion fatta per quella bronzea del capo, si capisce) hanno da tempo lasciato il posto ai familiari con più pelo sul volto e sullo stomaco.

Via il genero-ragazzino Jared Kushner, consigliere d’affari e diplomazia alla Casa Bianca insieme con la moderata moglie Ivanka dal 2016 al 2020; mai pervenuto l’imberbe figlio diciottenne Barron (che questa estate avrebbe dovuto forse fare il delegato della Florida alla Convention, prima di defilarsi con la benedizione di mamma Melania).

Così, a fare da consiglieri-guardaspalle al settantottenne patriarca sono gli eredi da battaglia, un po’ trascurati al primo giro: l’irsuto primogenito Donald Junior (Don), 46 anni, e il fratellino Eric, quarantenne sale e pepe.

Soprattutto Don, grande sponsor dell’amico J. D. Vance (altro barbuto) per la poltrona di vicepresidente, sembra posizionarsi come «First Son» accanto al padrone di casa e nelle simpatie della base Maga: si è già autoproclamato «mister no» della nuova amministrazione Make America Great Again , con diritto di veto sulle nomine di chi «finge di essere fedele ma non lo è».

[...] Chi vedeva la secondogenita diafana e «stilosa» Ivanka sulle orme politiche del padre si è ricreduto da un pezzo, e l’ultima campagna ha confermato il cambio della guardia tra le donne di casa. Il fronte femminile del nuovo corso trumpiano ha subito modifiche nella pochette dei trucchi quanto sulla griglia della visibilità.

Praticamente assente la gelida first lady Melania, perso il glamour freddo e vellutato di Ivanka, in maternità la più paciosa Tiffany (la figlia che Donald ha avuto dalla seconda moglie Marla Maples), il clan ha puntato tutto sulle due nuore d’assalto, cerone pesante e parole appuntite: Kimberly Guilfoyle, ex presentatrice della Fox , da sei anni compagna di Don junior (nonché ex dell’attuale governatore democratico della California Gavin Newsom) e soprattutto Lara, la moglie di Eric (due figli di 4 e 6 anni), che a inizio anno è stata nominata co-presidente del Comitato Nazionale Repubblicano.

Con la cognata Kimberly più concentrata sulle apparizioni tv, è Lara la nuova stella femminile a tutto campo, quella che parla alla Convention e ci mette la faccia oltre ai boccoli, difendendo il suocero pubblicamente nei giorni del processo per i soldi alla pornostar Stormy Daniels, lei che ha supervisionato la raccolta fondi del partito (pur surclassata dai fundraiser di Kamala Harris).

Un titolo del quotidiano The Guardian qualche giorno fa ipotizzava un possibile venir meno dell’unità familiare intorno al magnate di Mar-a-Lago (tre mogli, cinque figli e dieci nipoti). La divisione vista in campagna elettorale tra i glabri assenti e gli irsuti in prima linea, le donne pallide e quelle dal trucco pesante, i moderati e gli estremisti, potrebbe accentuarsi dopo la prova delle urne? Nei programmi della vigilia, chi era destinato a salire sul palco in caso di proclamata o incerta sconfitta? Di certo il fronte d’attacco del clan, guidato dal «cacciatore» Don Jr. e dalla nuora Lara. [...]

