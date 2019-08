L'INCIUCIO ME LO CIUCCIO - DOPO GRILLO FA OUTING ANCHE RENZI? DOMANI SUL "CORRIERE" POTREBBE ESSERCI LA RICETTA DELL'EX PREMIER PER "SALVARE" L'ITALIA DA SALVINI - DAL PARTITO DI ZINGARETTI E' GIA' SCATTATO L'ALLARME ROSSO: "LA LINEA 'MAI CON I M5S' E' STATA DECISA E VOTATA 15 GIORNI FA DALLA DIREZIONE NAZIONALE DEL PD QUANDO SI E' DISCUSSIO DELL'ODG CALENDA, COL PRESSING DEI RENZIANI..."

Marco Antonellis per Dagospia

GRILLO RENZI

Dopo Beppe Grillo fa outing anche Matteo Renzi? Domattina sul Corriere della sera l'ex Premier ora senatore semplice potrebbe spiegare la sua ricetta per "salvare" il Paese (da Matteo Salvini). Insomma, secondo i soliti bene informati, domattina il toscano potrebbe finalmente rompere gli indugi e dire cosa fare (da par suo) per fermare l'avanzata del Capitano leghista. Magari un bel governo di scopo per salvare i conti dello Stato.

NICOLA ZINGARETTI E MATTEO RENZI

Ma il condizionale è d'obbligo perché nel Pd, ovviamente, appena saputo della possibile intervista, non hanno certamente stappato lo champagne e chissà dunque che alla fine non ci siano ripensamenti per evitare polemiche interne. "Per chiarezza", mettono le mani avanti i vertici PD, "la linea mai coi 5Stelle è stata decisa e votata 15 giorni fa dalla direzione nazionale del Pd quando si è discusso dell' odg Calenda, con il pressing dei renziani, per sbarrare porte a qualsiasi dialogo con 5 stelle. Solamente 15 giorni fa..."