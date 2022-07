UE DEI COLTELLI E DEI VELENI – ALESSANDRO CHIOCCHETTI, CAPO DI GABINETTO DELLA PRESIDENTE METSOLA, POTREBBE DIVENTARE IL PROSSIMO SEGRETARIO GENERALE DEL PARLAMENTO EUROPEO, RUOLO CHIAVE PERCHÉ DIRIGE L'INTERA MACCHINA AMMINISTRATIVA DELL'UE – PER AFFOSSARE IL SUO NOME È PARTITA LA MACCHINA DEL FANGO, CON UN ARTICOLO DI POLITICO.EU CHE HA RICODATO COME CHIOCCHETTI "È STATO IN PRECEDENZA ASSISTENTE DI MARCELLO DELL'UTRI, IL POLITICO ITALIANO E LUOGOTENENTE DI SILVIO BERLUSCONI CONDANNATO A SETTE ANNI DI CARCERE PER LEGAMI CON LA MAFIA SICILIANA" – L'ATTACCO E L'INSINUAZIONE DANNO LA MISURA DELLA POSTA IN GIOCO…