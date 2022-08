L'INTERESSE NAZIONALE E' LA PRIORITÀ FINCHÉ NON TOCCA GLI INTERESSI DI BOTTEGA – IL SINDACO DI PIOMBINO DI FRATELLI D’ITALIA, FRANCESCO FERRARI, SI OPPONE AI RIGASSIFICATORI NONOSTANTE IL SUO PARTITO SI SIA GIA’ ESPRESSO A FAVORE: “LA SCELTA È SBAGLIATA E IL PROCEDIMENTO SI CONCLUDERÀ CON L'IMPOSSIBILITÀ DI COLLOCARE LA NAVE NEL PORTO DI PIOMBINO PER MOTIVI DI SICUREZZA, AMBIENTALI ED ECONOMICI. POI SE IL GOVERNO SARÀ DI CENTRODESTRA SONO FIDUCIOSO CHE PRENDERÀ ATTO DELLE GRANDI CRITICITÀ…”

Estratto dell’articolo di Azzurra Giorgi per “la Repubblica”

FRANCESCO FERRARI

«Ne ho parlato spesso anche con Meloni. La posizione del partito è chiara: in linea di massima FdI è favorevole ai rigassificatori, ma la scelta di Piombino è assolutamente sbagliata». Il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, di Fratelli d'Italia, torna a parlare del rigassificatore dopo che il progetto di Snam, con la sua nave Golar Tundra, in grado di stoccare fino a 170mila metri cubi di Gnl, è entrato nella campagna elettorale.

[…] Sindaco Ferrari, La Russa ha detto di essere favorevole al rigassificatore a Piombino. Salvo poi correggersi poco dopo, dicendo che a Piombino il governo «mal consigliato dal Pd, ha scavalcato l'amministrazione e i cittadini e non ha approfondito le alternative». Che ne pensa?

FERRARI PIOMBINO

«[…] La Russa non ha seguito la questione di Piombino. Ha espresso un giudizio, che non è quello del partito, in maniera inaspettata. […] la scelta di Piombino è assolutamente sbagliata. […]».

Ha parlato direttamente con Meloni?

«I[…] So che nel momento in cui FdI sarà al governo valuterà posizioni diverse della Golar Tundra rispetto a Piombino».

Entro il 29 ottobre il commissario straordinario Giani dovrà rilasciare, o meno, l'autorizzazione al progetto. Come pensa che andrà?

protesta contro la nave golan tundra a piombino

«[…] il procedimento sarà corretto si concluderà con l'impossibilità di collocare la nave nel porto di Piombino per motivi di sicurezza, ambientali ed economici. Poi se il governo sarà di centrodestra sono fiducioso che prenderà atto delle grandi criticità che una nave all'interno di un piccolo porto come Piombino comporterebbe […]». […] «Non c'è compensazione che tenga di fronte a un'opera che determinerebbe un pregiudizio per sicurezza e incolumità pubblica. […]».

protesta contro la nave golan tundra a piombino 2 FERRARI PIOMBINO golan tundra 1