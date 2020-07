MOLTA SPESA, POCA RESA - COTTARELLI: ''IL NEGOZIATO PER IL RECOVERY È ANDATO BENE, MA L'ITALIA DEVE IMPARARE COME SPENDERE I SUOI FONDI. IL MES ORA CHE I TASSI SONO SCESI ANCORA NON È PIÙ COSÌ CONVENIENTE, MA HA UN VANTAGGIO: I SOLDI ARRIVEREBBERO SUBITO. MENTRE QUELLI DELLA COMMSSIONE ARRIVERANNO L'ANNO PROSSIMO. CONDIZIONALITÀ SU DEFICIT E DEBITO? IN REALTÀ NON SI SA SE CI SARANNO''. QUINDI POTRANNO ESSERCI…