L'IRAN RIN-DRONATO DAI CYBERATTACCHI AMERICANI - TRUMP FERMA I RAID AEREI MA NON QUELLI TECNOLOGICI: GLI HACKER DEI SERVIZI SEGRETI USA DISABILITANO I SISTEMI DI CONTROLLO DEI LANCIAMISSILI IRANIANI - I DEPUTATI DEL PARLAMENTO CANTANO ''MORTE ALL'AMERICA''. BOLTON: ''NON CONFONDANO LA NOSTRA PRUDENZA PER DEBOLEZZA''

BATTERIE DI MISSILI IRANIANI

IRAN: ONDATA DI CYBER ATTACCHI USA CONTRO TEHERAN

(ANSA) - Gli Stati Uniti hanno lanciato una cyber offensiva contro un gruppo di intelligence iraniano che gli 007 Usa credono sia dietro all'attacco alle petroliere nel Golfo del'Oman. Lo riporta il New York Times. L'operazione dello Us Cyber Command è avvenuta lo stesso giorno in cui il presidente Donald Trump ha fermato i raid aerei contro stazioni radar e batterie missilistiche in Iran.

IRAN: NEL MIRINO DEGLI USA SISTEMI CONTROLLO MISSILI

(ANSA) - Il cyber attacco lanciato dagli Usa giovedì contro l'Iran ha "disabilitato" i sistemi informatici di controllo dei lanciamissili iraniani. Lo riferiscono i media internazionali. Secondo gli esperti, è tuttavia difficile stimare l'entità dei danni prodotti.

KHAMENEI TRUMP

IRAN: DEPUTATI PARLAMENTO CANTANO 'MORTE ALL'AMERICA'

(ANSA) - I deputati iraniani hanno cantato lo slogan 'morte all'America' ('marg bar Amreeka' in farsi) durante una sessione odierna del Parlamento iraniano. Lo riferiscono i media internazionali. "L'America è il vero terrorista che diffonde il caos, fornisce armi avanzate ai gruppi terroristici, e ancora dice 'venite, negoziamo'", ha detto il vicepresidente del Parlamento, Masoud Pezeshkian, scatenando la reazione di molti dei parlamentari presenti.

La scorsa settimana Trump era finito nella bufera in Usa per aver lasciato intendere, nel corso di una intervista alla Fox, che grazie alla sua politica in Iran non si intonava più 'morte all'America'. Parlando degli slogan intonati contro gli Usa nell'era di Barack Obama, Trump disse che gli iraniani "non hanno più cantato morte all'America ultimamente".

TRUMP IRAN SANZIONI

TRUMP, NUOVE SANZIONI CONTRO L'IRAN SCATTERANNO LUNEDÌ

(ANSA) - Le nuove "rilevanti" sanzioni contro l'Iran scatteranno lunedì. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump arrivato a Camp David.

BOLTON, IRAN NON CONFONDA PRUDENZA USA CON DEBOLEZZA

(ANSAmed) - L'Iran "non deve interpretare la prudenza degli Usa come debolezza". Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americano John Bolton nell'incontro avuto oggi con il premier Benyamin Netanyahu. "I tentativi di Teheran di dotarsi di armi nucleari, la sua presenza in Siria e la sua consegna di armi ad elementi ostili in Medio Oriente - ha detto, citato dai media - non indicano che si tratti di un paese che aspira alla pace". Bolton è a Gerusalemme per un incontro trilaterale con Russia e Israele.

john bolton

Bolton ha ribadito che "occorre impedire che l'Iran riesca a dotarsi di armi atomiche". "Le nostre forze armate - ha aggiunto, secondo i media locali - sono pronte ad entrare in azione e sono le migliori al mondo". Il consigliere ha peraltro rilevato che gli Stati Uniti hanno imposto a Teheran nuove sanzioni e che "altre ancora seguiranno". Bolton ha infine dichiarato che gli Stati Uniti annettono grande importanza al dialogo strategico con i consiglieri per la sicurezza nazionale della Russia e di Israele, che avrà luogo a giorni a Gerusalemme. In testa a quei colloqui vi sarà il futuro assetto politico in Siria.