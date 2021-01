20 gen 2021 15:00

C'È DEL MARCIO NEL PD E L'HA CAPITO ANCHE MARCO TRAVAGLIO: "POSSIBILE CHE IN QUATTRO GIORNI IL PD NON SIA RIUSCITO A RICONQUISTARNE NEMMENO UNO IN SENATO? L'IMPRESSIONE È CHE UNA PARTE DEL PD SPERASSE DI SFREGIARE IL PREMIER, PER TENERLO IN PIEDI MA ZOPPO E FORZARGLI LA MANO IN VISTA DI UN RIMPASTONE O ADDIRITTURA DI UN NUOVO GOVERNO CON CHI SCALPITA ALL' USCIO DI PALAZZO CHIGI, MAGARI AL POSTO DI OTTIMI MINISTRI COME LA LAMORGESE…"