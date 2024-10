15 ott 2024 14:26

L'OCCIDENTE NON NE PUO' PIU' DELLA GUERRA IN UCRAINA - E NON LO DICE PUTIN MA IL MINISTRO DEGLI ESTERI FINLANDESE, ELINA VALTONEN: “C’È IL PERICOLO REALE E CRESCENTE DELLA STANCHEZZA NELL'AIUTARE KIEV. ALCUNI FUNZIONARI OCCIDENTALI DISCUTONO IN PRIVATO COME RAGGIUNGERE UN CESSATE IL FUOCO, NONOSTANTE LE FORZE DI PUTIN OCCUPINO CIRCA UN QUINTO DEL TERRITORIO UCRAINO” - LA COLPA? È DEL CONFLITTO IN MEDIORIENTE. ZELENSKY SI È IMPANTANATO IN UNA GUERRA CHE DA MESI NON REGISTRA SVILUPPI...