IL BECCIU È PASSATO - PAPA FRANCESCO HA TELEFONATO AL CARDINALE “DIMESSO”: IL MONSIGNORE SI È SENTITO CONFORTATO. LA CHIAMATA È ARRIVATA AL TERMINE DEL CONCISTORO A CUI NON HA POTUTO PARTECIPARE DOPO LA SANZIONE COMMINATAGLI DA BERGOGLIO IN PERSONA – ANCHE AL PONTEFICE NEGLI ANNI NOVANTA FU IMPOSTA “UNA SPECIALE QUARANTENA” PER DISCIPLINA, COME RACCONTA NEL SUO NUOVO LIBRO…