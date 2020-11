C'È POSTA PER TRUMP - IL PRESIDENTE PUÒ DAVVERO PARALIZZARE IL RISULTATO ELETTORALE CONTESTANDO I VOTI PER CORRISPONDENZA E USANDO LA ''SUA'' CORTE SUPREMA? LUI VUOLE CHE IL RISULTATO SIA UFFICIALE DOMANI NOTTE, SENZA ASPETTARE DI APRIRE I ''BALLOTS'' PER POSTA, CHE SECONDO I SONDAGGI SONO AMPIAMENTE A FAVORE DI BIDEN. MENTRE CHI INTENDE VOTARE DOMANI PUNTA SUL REPUBBLICANO

1. TRUMP PUNTA SULLA CORTE SUPREMA PER METTERE FUORI GIOCO IL VOTO VIA POSTA E RIBALTARE L’ESITO DELLE ELEZIONI

Mattia Sisti per https://it.businessinsider.com/

Sotto gli occhi del Presidente Trump e in una cerimonia tenutasi alla Casa Bianca, Amy Coney Barrett ha prestato giuramento per diventare il nuovo giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, riempendo così il posto vacante di Ruth Bader Ginsburg. È stato un evento memorabile e per certi versi inquietanti per l’America, come hanno sottolineato molti giornali americani da Vox alla Cnn fino al New York Times.

Amy Coney Barrett potrebbe essere l’asso nella manica di Trump per vincere le elezioni non tramite il voto elettorale, ma piuttosto grazie alla Corte Suprema. Come oramai è noto, Biden ha un ampio vantaggio su Trump nei sondaggi. Facendo una media di tutta una serie di sondaggi, dal famoso Quinnipiac University fino a Nbc/Wsj, si vede chiaramente come oltre il 52% degli elettori preferisce Biden a Trump, che invece si ferma al 42%. Inoltre, Biden gode anche di un margine di vantaggio proprio in quegli stati chiave per vincere la Presidenza, come la Florida (50% Biden vs 48% Trump) o il Nord Carolina (48% Biden vs 46% Trump).

Ma la nomina di Amy Coney Barrett potrebbe modificare profondamente gli scenari futuri per la corsa alla Casa Bianca. Essendo consapevole di essere molto distante dall’ex vice presidente Biden in tutti i sondaggi, Trump ha iniziato una campagna di delegittimazione dei mail ballots, ovvero i voti che vengono inviati via posta. Trump sta portando avanti la tesi, etichettata da Twitter come disputed (controversa) e misleading (fuorviante) come rimarca Politico, che il voto via posta non sarebbe affidabile, dato che condurrebbe a frodi elettorali. Secondo Trump bisogna conoscere l’esito delle elezioni la notte del 3 novembre; non si deve aspettare che i voti via posta vengano aperti e contati per sapere chi diventerà Presidente, cosa che potrebbe richiedere giorni o forse settimane.

Ma il Presidente non è l’unico ad avere quest’opinione che ora è condivisa anche da un giudice della Corte Suprema da lui nominato: Brett Kavanaugh. Kavanaugh ha sostenuto che “gli stati vogliono evitare il caos ed il sospetto di scorrettezza” del processo elettorale il quale potrebbe originare dal fatto che i voti via posta, una volta aperti e conteggiati il giorno successivo alle elezioni, possano effettivamente “capovolgere il risultato di un’elezione“. Il New York Times sottolinea come Kavanaugh abbia una vera e propria Trumpian mind-set, e cioè una mentalità “trumpiana”; in altre parole, il giudice Kavanaugh concorda con Trump sul fatto che i voti via posta non sono sicuri e che per questo motivo non vanno presi considerazione, se devono essere conteggiati dopo il 3 novembre.

Come ulteriore sostegno al Presidente Trump e al giudice Brett Kavanaugh, potrebbe ora aggiungersi anche il giudice Amy Coney Barrett fresca di nomina alla Corte Suprema. A fare sorgere questo sospetto è il fatto che Trump abbia fatto enormi pressioni per ottenere la nomina di Barrett proprio pochissimi giorni prima delle elezioni, quasi ad indicare che quest’ultima possa giocare un ruolo determinante nella questione legale che si potrebbe originare con il voto via posta.

Il lato assolutamente drammatico di quest’intera faccenda è che non si tratta certo della prima volta in cui un candidato repubblicano alla Presidenza riesce a vincere le elezioni tramite un cavillo legale piuttosto che grazie alla volontà degli elettori. George W Bush prevalse su Al Gore in modo simile nel 2000 con la famosa sentenza della Corte Suprema Bush vs Gore. Proprio per questa ragione il Partito Democratico dovrebbe attrezzarsi per la possibilità, sempre più reale, che Trump possa cercare di prevalere su Biden con mezzi legali piuttosto che elettorali. Come recita il titolo di Rolligstone: Remember Bush v. Gore — or Be Doomed to Repeat It il quale può essere tradotto più o meno come “Ricordatevi di Bush vs Gore—o sarete destinati a ripeterlo”.

2. TRUMP DICE CHE SI STA PREPARANDO PER LE CONTESTAZIONI LEGALI DEL VOTO

Donald Trump si è imbarcato in una forsennata volata finale di campagna elettorale domenica. Mentre lo faceva, è stato riferito che ha in programma di dichiarare la vittoria martedì, prima che il risultato venga dichiarato.

Citando tre fonti anonime "che conoscono i suoi commenti privati", il sito di notizie Axios ha detto che Trump "ha detto ai suoi uomini che dichiarerà la vittoria martedì sera, se sembra che sia in vantaggio".

"Questo anche se il risultato del collegio elettorale dipende ancora da un gran numero di voti non conteggiati in stati chiave come la Pennsylvania", ha detto il sito, aggiungendo: "Trump ha parlato in privato di questo scenario in dettaglio nelle ultime settimane, descrivendo i piani per salire sul podio la sera delle elezioni e dichiarare di aver vinto” – riporta The Guardian.

"Perché questo accada, i suoi alleati si aspettano che abbia bisogno di vincere o di avere una posizione di comando in Ohio, Florida, North Carolina, Texas, Iowa, Arizona e Georgia".

Trump ha negato la storia di Axios, descrivendola come falsa, ma ha poi confermato che cercherà di fermare il conteggio dei voti non appena le urne chiuderanno martedì.

"Non credo sia giusto che dobbiamo aspettare un lungo periodo di tempo dopo le elezioni", ha detto il presidente ai giornalisti del North Carolina "Appena finite le elezioni - andremo con i nostri avvocati".

Alla domanda sul rapporto Axios, lo sfidante democratico di Trump, Joe Biden, ha risposto: "La mia risposta è che il presidente non ruberà queste elezioni".

Secondo FiveThirtyEight.com, Trump conduce in Ohio, Texas e Iowa, mentre Biden è in Florida, North Carolina, Georgia e Arizona. Le gare sono tutte eccezionalmente serrate: Biden avanti di tre punti in Arizona, Trump di 0,2 in Ohio.

Sotto la pandemia di coronavirus, le votazioni anticipate e per corrispondenza hanno raggiunto livelli senza precedenti, alimentando le aspettative di un'affluenza alle urne da record, ma teme anche che molti stati impiegheranno più tempo del solito per contare le loro schede.

La tattica di Trump, ha detto Axios, dipenderà dal fatto di continuare a sostenere che le schede contate dopo il giorno delle elezioni senza prove sono illegittime e sono prova di frode elettorale. Il conteggio dei voti dopo il giorno delle elezioni è una caratteristica regolare delle elezioni negli Stati Uniti.

Molte delle affermazioni di Trump sulla presunta frode si sono concentrate sulla Pennsylvania, dove la corsa è vicina, ma dove i voti contati dopo il 3 novembre dovrebbero favorire Biden che guida la maggior parte dei sondaggi nazionali. Entrambi i candidati hanno fatto un'intensa campagna elettorale nello stato questo fine settimana.

"La Pennsylvania è fondamentale per queste elezioni", ha detto Biden a un rally drive-in a Philadelphia domenica sera, descrivendo il presidente come un ostacolo per sconfiggere la pandemia.

"Per sconfiggere il virus dobbiamo prima battere Donald Trump", ha detto. "Lui è il virus".

I democratici hanno a lungo temuto che Trump dichiarasse la vittoria in anticipo, mirando a seminare incertezza e battaglie legali su voti e risultati. Alcuni osservatori hanno definito la tattica il "miraggio rosso", che l'ex ministro alla casa Julián Castro ha detto questa settimana "suona come un super cattivo, ed è altrettanto insidioso".

"Nella notte delle elezioni, c'è una reale possibilità che i dati mostrino che i repubblicani sono in testa in anticipo, prima che tutti i voti siano contati", ha detto Castro. "Poi potranno fingere che stia succedendo qualcosa di sinistro quando i conteggi cambieranno a favore dei Democratici".

Domenica, sullo Stato dell'Unione della CNN, la consigliera di Biden, Anita Dunn, ha detto che pensa che il vincitore si conoscerà il 4 novembre, il giorno dopo le elezioni.

"Molti dei primi Stati che sono stati teatro di battaglie, specialmente nella Sunbelt, Florida, Georgia, North Carolina, sono Stati che tendono a far contare i loro voti nella notte delle elezioni", ha detto Dunn. "Penso che otterremo una sorta di indicatore del tipo di notte che sarà la notte delle elezioni in questi tre stati". “Vedremo. Ovviamente, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin potrebbero essere più lenti".

Il funzionario della Pennsylvania responsabile delle elezioni, il segretario di stato Kathy Boockvar, un democratico, ha detto al Meet the Press della NBC che ci potrebbero essere 10 volte più schede per corrispondenza che nel 2016 e ha aggiunto: "Mi aspetto che la stragrande maggioranza delle schede in Pennsylvania, cioè le schede per corrispondenza e per assenza, così come le schede di persona, saranno contate nel giro di pochi giorni".

Axios ha detto che la campagna di Trump è stata rialzista su stati chiave come Texas, Nevada, North Carolina, Arizona e Wisconsin. Su "This Week" della ABC, il consigliere di Trump, Jason Miller, ha dichiarato: "Se si parla con molti democratici intelligenti, credono che il presidente Trump sarà in vantaggio nella notte delle elezioni, probabilmente ottenendo 280 voti elettorali, da qualche parte in quel range. E poi cercheranno di rubarlo dopo le elezioni.

Noi crediamo che avremo più di 290 voti nella notte delle elezioni". “Quindi non importa cosa cercheranno di fare, che tipo di scherzi o di cause legali o qualsiasi tipo di sciocchezze cerchino di fare, avremo comunque abbastanza voti elettorali per far rieleggere il presidente Trump".

Trump attacca il processo elettorale suggerendo che i voti contati dopo martedì saranno illegittimi

I repubblicani, scrive El Pais, preparano il terreno per richiedere il conteggio e mettono in dubbio la validità dello voto postale, principalmente democratico e spinto dalla pandemia

È uno dei fattori che aggiunge tensione a una notte elettorale già rovente. Donald Trump e la sua squadra hanno preparato il terreno per mesi per contestare il conteggio dei voti, se questo non è a loro favore. Ora, nel tratto finale della campagna, il presidente getta più sospetti e confonde ancora di più il terreno introducendo conflitti legali che, in realtà, non sono altro che rumore. Ma un rumore pericoloso. "Le elezioni dovrebbero terminare il 3 novembre, non settimane dopo", ha twittato. Una cosa che è inverosimile: anche in elezioni senza tante votazioni postali, quasi nessuno Stato riporta i risultati finali nello stesso giorno delle elezioni. Più di 80 milioni di americani hanno già votato per posta, e i repubblicani, fiduciosi che la maggior parte dei loro elettori voterà il giorno delle elezioni, rischiano di dare inizio ad un gioco molto pericoloso proclamando il loro candidato vincitore una volta terminato il conteggio dei voti di martedì.

"Il presidente Trump sarà in vantaggio la notte delle elezioni", ha detto in televisione Jason Miller, consigliere della campagna per la rielezione del presidente, contando sul fatto che la maggior parte dei democratici abbia votato in anticipo e la maggior parte degli elettori repubblicani si sia concentra nella giornata di martedì. "E poi cercheranno di rubare dopo le elezioni", ha aggiunto, in un pericoloso e insolito atto d'accusa contro i democratici.

Qualche giorno prima, in una manifestazione elettorale, lo stesso presidente aveva già puntato nella stessa direzione: "Vogliamo che i voti siano contati, tabulati e terminati entro la sera del 3 novembre". Uno scenario praticamente impossibile nella pratica, che non è mai accaduto nella storia moderna, e che non è contemplato in nessuna legislazione. Quando un vincitore viene proclamato nella stessa notte delle elezioni, non è perché il conteggio sia stato completato, ma perché le proiezioni dei media deducono che, anche se ci fosse un riconteggio, uno dei candidati ha già un vantaggio che i voti rimanenti non possono togliere.

I messaggi indicano la possibilità che la campagna elettorale repubblicana decida di intraprendere una battaglia legale per cercare di annullare i voti per corrispondenza che non sono stati contati entro la fine del giorno delle elezioni. Un tentativo di costringere gli Stati a fermare il conteggio dei voti dopo il giorno delle elezioni attraverso i tribunali sarebbe un sovvertimento senza precedenti del processo elettorale, togliendo il diritto di partecipazione politica a milioni di cittadini che hanno espresso i loro voti legalmente e puntualmente.

Nel mezzo di una pandemia in cui le autorità sanitarie scoraggiano il contatto fisico con gli altri, si prevede che più di 80 milioni di persone voteranno per posta in queste elezioni. Si tratta di più del doppio rispetto a quattro anni fa, una crescita inusuale che ha messo sotto i riflettori il processo di verifica dell'identità degli elettori da parte dei diversi Stati. Entrambe le parti, così come i gruppi di attivisti, hanno intentato causa contro tali tecniche di verifica, spesso a causa di errori nel processo di notifica degli elettori per correggere eventuali errori e dare agli elettori la possibilità di correggerli. Il presidente Trump si è spinto molto più in là, suggerendo pubblicamente, senza prove a sostegno, che tali pratiche sono un'opportunità per le frodi elettorali.

I voti per posta di solito richiedono più tempo di quelli espressi di persona il giorno delle elezioni. Il messaggio della campagna di Trump è quello di minimizzare la pandemia e dare un'impressione di normalità, nonostante il fatto che molti Stati stiano riportando un numero record di contagi in questi giorni. La campagna di Biden, invece, è più in linea con le raccomandazioni delle autorità sanitarie, i candidati indossano sempre delle maschere e limitano gli eventi in cui può esserci un rischio di contagio. Per questo motivo si stima, e questo è confermato dai sondaggi, che la maggioranza degli elettori che hanno scelto di partecipare per posta sono democratici. Estrapolare le conclusioni sul risultato finale in base alla direzione del voto per corrispondenza sarebbe tanto impreciso quanto farlo in base al solo voto diretto di martedì.

In alcuni Stati è previsto che un vincitore possa essere dichiarato nella notte delle elezioni. Questo è il caso della Florida, uno stato chiave, senza il quale le opzioni di Trump sono drasticamente ridotte. Lì, la legge permette che il voto per corrispondenza inizi prima del giorno delle elezioni. Ma in altri Stati, tra cui uno importante per una vittoria elettorale come la Pennsylvania, dove molte contee non inizieranno il conteggio dei voti per corrispondenza prima di mercoledì, il risultato può essere ritardato di diversi giorni. Questo non sarebbe il risultato di una frode, come suggerisce il presidente, ma del normale funzionamento del processo elettorale.

