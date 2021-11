E' SEMPRE RENZI VS TRAVAGLIO - IL BULLETTO DI RIGNANO ANNUNCIA UN'AZIONE DI RISARCIMENTO PER DIFFAMAZIONE CONTRO IL "FATTO QUOTIDIANO" - MATTEUCCIO SMENTISCE LE IPOTESI DI FUGA DI PARLAMENTARI DA ITALIA VIVA E NEGA OGNI ACCORDO CON LA LEGA PER IL QUIRINALE: "DIMENTICANO CHE SE NON C'E' IL GOVERNO DEL PAPEETE, QUELLO DEI PIENI POTERI, E' GRAZIE ALLA NOSTRA SCELTA DEL 2019"

RENZI, AZIONE RISARCIMENTO PER DIFFAMAZIONE CONTRO IL FATTO

(ANSA) - "Il Senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai suoi legali di pronunciare azione di risarcimento danni nei confronti del Fatto Quotidiano per la diffamazione contenuta nella edizione odierna del giornale diretto da Marco Travaglio". Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa di Iv.

RENZI,NESSUN ACCORDO CON LEGA O 5S. E NESSUNA FUGA DA IV

(ANSA) - Nessun accordo tra Iv e Lega, nessuno con M5s. E, soprattutto, nessuna fuga dal partito. Matteo Renzi lo scrive sui social sottolineando che "dividere la realtà dalle bugie e lottare per la verità è un lavoro a tempo pieno ma divertente". Renzi contesta anche chi dice "che io attacco i giornalisti" dimenticando "che c'è libertà di informazione, non di diffamazione", chi sostiene "che avevamo la macchina del fango" ma "che siamo quelli che il fango lo hanno subito". "Dicono - aggiunge - che arriveremo divisi al voto per il Quirinale e dimenticano che lo avevano già profetizzato ai tempi della crisi: non è andata proprio così, no?"

"Dividere la realtà dalle bugie e lottare per la verità è un lavoro a tempo pieno", è l'incipit del post del leader di Iv che poi elenca: "Dicono che Italia Viva ha fatto l'accordo con Salvini e dimenticano che se non c'è il governo del Papeete, quello dei pieni poteri, è grazie alla nostra scelta del 2019.

Dicono che Italia Viva farà l'accordo con i grillini e dimenticano che in questa settimana i grillini si sono sposati con il PD in Europa, non con noi: noi siamo Renew Europe cioè orgogliosamente contro il populismo sovranista e il populismo grillino, come abbiamo detto mercoledì scorso a Bruxelles. E del resto se Draghi ha preso il posto di Conte nel 2021 - sottolinea - si deve alla nostra scelta di aprire la crisi in piena pandemia".

"Dicono che io attacco i giornalisti - prosegue Renzi - e dimenticano che c'è libertà di informazione ma non c'è libertà di diffamazione. Dicono che stanno scappando tutti da Italia Viva e dimenticano che siamo pieni di prenotazioni per la Leopolda, con migliaia di persone che stanno contribuendo con idee, suggerimenti, contributi economici. Dicono - osserva ancora - che avevamo la macchina del fango e dimenticano che siamo quelli che il fango lo hanno subito".

Poi un'aggiunta sulla partita per il Colle: "Dicono che arriveremo divisi alle votazioni per il Quirinale e dimenticano che lo avevano già profetizzato ai tempi della crisi: non è andata proprio così, no? Dicono tante cose. Lasciamoli dire. A tutte le polemiche, gli attacchi, le insinuazioni rispondiamo con il sorriso più grande", conclude Renzi con un ultimo invito: "Ci vediamo alla Leopolda a partire da venerdì sera, sarà bellissimo. Buona domenica".