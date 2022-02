POSTA! - CARO DAGO, PER LA PRIMA VOLTA IL CENTRODESTRA AVEVA L'OPPORTUNITÀ DI ELEGGERE UN PRESIDENTE NON INDICATO DALLA SINISTRA, COME È ANDATA A FINIRE LO ABBIAMO VISTO. ORA CHI LI VOTERÀ IMMAGINANDO GIÀ CHE NON SARANNO CAPACI DI FORMARE UN GOVERNO PUR AVENDO LA MAGGIORANZA? - IN SUD AFRICA IL GOVERNO HA INTRODOTTO REGOLE DI COMPORTAMENTI MOLTO LIBERALI E QUASI PRIVE DI INUTILI RESTRIZIONI. ABBIAMO LA "SPERANZA" CHE IL NOSTRO IL-LEU-MINATO MINISTRO BOP HOPE SI RENDA CONTO DI QUANTO È SEMPRE IN RITARDO E INADATTO A OCCUPARE LO SCRANNO CHE LO SOSTIENE...