IL TEMPO STA PER SCADERE E IL PNRR È ANCORA FERMO – IL 31 DICEMBRE SCADONO GLI OBIETTIVI NECESSARI PER AVERE LA TERZA RATA, DA 19 MILIARDI, E MANCANO ANCORA 25 OBIETTIVI: SUL TOTALE DEI 55 SU CUI CI SIAMO IMPEGNATI CON L’EUROPA, QUELLI PIENAMENTE RAGGIUNTI SONO 30 - I PROBLEMI MAGGIORI ARRIVANO DALLA TRANSIZIONE DIGITALE E DA QUELLA ECOLOGICA (CAPIRAI, CON PICHETTO FRATIN...) – NON A CASO L’HA RICORDATO STAMANI ANCHE SERGIO MATTARELLA, CHE HA SOTTOLINEATO L’IMPORTANZA DI COMPLETARE IL PROGRAMMA DI RIFORME