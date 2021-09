L'ULTIMA GRANDE IDEA DELLA SINISTRA FRANCESE PER RACIMOLARE VOTI: ATTACCARE LA NUTELLA! - IL CANDIDATO ALLE PRESIDENZIALI JEAN-LUC MÉLENCHON SE LA PRENDE CON LA CREMA ALLA NOCCIOLA: "FA MALE AI BAMBINI E ALL’AMBIENTE. PROIBIREMO LA PUBBLICITÀ PER I PIÙ PICCOLI. SERVE UN RAZIONAMENTO DI ZUCCHERO E SALE NELL’ALIMENTAZIONE E LA PROIBIZIONE DI ADDITIVI COLORANTI E CONSERVANTI" - ANCHE SÉGOLÈNE ROYAL DISSE UNA COSA SIMILE NEL 2015, MA DOVETTE RITIRARE QUELLE FRASI E CHIEDERE SCUSA...

Stefano Montefiori per www.corriere.it

lo stabilimento ferrero di villers ecalles, in francia

La campagna per l’elezione presidenziale in Francia nella primavera 2022 comincia e entrare nel vivo, tra candidati dichiarati – come Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon – e altri quasi certi di presentarsi ma che ancora coltivano l’incertezza, come il presidente Macron o l’opinionista anti-Islam Eric Zemmour.

MELENCHON

In questa lotta di posizionamento, quando ancora i programmi non sono chiari, arriva un tema inaspettato: la Nutella. «Non fa bene ai bambini, non fa bene alle foreste e agli animali che ci vivono», ha detto Jean-Luc Mélenchon, leader della formazione di sinistra radicale La France Insoumise. In un’intervista al quotidiano Libération, Mélenchon ha annunciato che una delle sue priorità sarà la «sicurezza alimentare».

L’attacco alla Nutella

jean luc melenchon sophia chikirou

«Proibiremo la pubblicità alimentare per i bambini. Poi razionamento di zucchero e sale nell’alimentazione e proibizione di additivi coloranti e conservanti, classificati come prodotti cancerogeni, nei salumi».

NUTELLA BISCUITS

L’attacco alla Nutella arriva in un contesto più ampio di attenzione all’alimentazione e alla salute pubblica: «Non conosco un genitore che non voglia fare attenzione a quel che mangia suo figlio».

Jean-Luc Melenchon

Non è la prima volta che la Nutella diventa oggetto di osservazioni e critiche da parte dei politici francesi. Nel giugno 2015 l’allora ministra dell’Ecologia, Ségolène Royal, disse durante un’intervista in tv che «bisogna smettere di mangiare la Nutella».

nutella

«Ma è buona, la Nutella…», rispose preoccupato il conduttore Yann Barthes. «Ma non bisogna mangiarla, perché si tratta di olio di palma, che ha sostituito gli alberi. E dunque ci sono stati dei danni considerevoli», continuò la Royal. Dopo molte polemiche e le critiche dell’allora collega italiano all’Ambiente Gian Luca Galletti, Ségolène Royal ritirò quelle frasi e chiese scusa. Improbabile che stavolta Mélenchon, che sta all’opposizione, faccia lo stesso.

segolene royal renault nanni moretti bianca la scena della nutella nutella segolene royal un messaggio di auguri a valerie crema pan di stelle nutella nutella nutella 1